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MIRRI:Program Slovensko je načerpaný na 25 %,výzvy sú na 95 % alokácie
Ešte v marci 2025 sa pritom čerpanie pohybovalo približne na úrovni piatich percent.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - V Programe Slovensko, ktorý predstavuje hlavný nástroj využívania eurofondov v programovom období 2021 - 2027, už boli vyhlásené výzvy na 94,71 % z celkovej alokácie programu vo výške 12,6 miliardy eur. Zazmluvnených je 74,55 % balíka, vyčerpaná je necelá štvrtina. V stredu o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Celkovo bolo vyhlásených 416 výziev v celkovej hodnote 11,93 miliardy eur z európskych zdrojov, podpísaných 4466 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 9,39 miliardy eur a vyčerpaných 3,09 miliardy eur. Ešte v marci 2025 sa pritom čerpanie pohybovalo približne na úrovni piatich percent.
Dôležitým výsledkom je podľa rezortu aj splnenie pravidla N+3 pre rok 2026, ktoré Slovensko dosiahlo k 31. máju 2026. „Ide o záväzok voči Európskej komisii, podľa ktorého musí členský štát v stanovenom termíne vyčerpať určený objem pridelených európskych prostriedkov. Včasné splnenie tejto podmienky pomáha predchádzať strate nevyčerpaných zdrojov,“ vysvetlil.
Podmienka bola splnená aj pri Fonde na spravodlivú transformáciu. Podľa informácie Ministerstva financií SR bol k 1. októbru 2026 na národnej úrovni naplnený potrebný objem čerpania na splnenie podmienky vyplatenia 100 % alokácie fondu zo strany Európskej komisie.
Údaje o vyhlásených výzvach sú podľa ministerstva aktuálne k 13. novembru, pri podpísaných zmluvách a čerpaní rezort uviedol stav k 18. novembru.
Celkovo bolo vyhlásených 416 výziev v celkovej hodnote 11,93 miliardy eur z európskych zdrojov, podpísaných 4466 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 9,39 miliardy eur a vyčerpaných 3,09 miliardy eur. Ešte v marci 2025 sa pritom čerpanie pohybovalo približne na úrovni piatich percent.
Dôležitým výsledkom je podľa rezortu aj splnenie pravidla N+3 pre rok 2026, ktoré Slovensko dosiahlo k 31. máju 2026. „Ide o záväzok voči Európskej komisii, podľa ktorého musí členský štát v stanovenom termíne vyčerpať určený objem pridelených európskych prostriedkov. Včasné splnenie tejto podmienky pomáha predchádzať strate nevyčerpaných zdrojov,“ vysvetlil.
Podmienka bola splnená aj pri Fonde na spravodlivú transformáciu. Podľa informácie Ministerstva financií SR bol k 1. októbru 2026 na národnej úrovni naplnený potrebný objem čerpania na splnenie podmienky vyplatenia 100 % alokácie fondu zo strany Európskej komisie.
Údaje o vyhlásených výzvach sú podľa ministerstva aktuálne k 13. novembru, pri podpísaných zmluvách a čerpaní rezort uviedol stav k 18. novembru.