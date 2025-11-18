< sekcia Ekonomika
MIRRI:SR získala z programu Digitálna Európa už takmer 42 miliónov eur
Program Digitálna Európa podporuje zavádzanie nových digitálnych technológií v praxi, posilnenie strategickej autonómie Európy a rozvoj riešení, ktoré majú globálny vplyv.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenské subjekty získali z programu Digitálna Európa ku koncu októbra 2025 už 41,6 milióna eur na projekty v oblasti umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností či polovodičov. V utorok o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Podľa rezortu ide o dôkaz, že má Slovensko dostatočný potenciál presadiť sa v celoeurópskej konkurencii a úspešne získavať významné finančné granty z EÚ.
„Zároveň je len na šikovnosti firiem a inštitúcií z každej krajiny, koľko sa im podarí získať,“ pripomenul rezort investícií.
Program Digitálna Európa podporuje zavádzanie nových digitálnych technológií v praxi, posilnenie strategickej autonómie Európy a rozvoj riešení, ktoré majú globálny vplyv. Pre žiadateľov je atraktívny aj tým, že proces od vyhlásenia výzvy po podpis grantovej zmluvy je v porovnaní s klasickými eurofondmi výrazne rýchlejší.
Slovenské univerzity, výskumné organizácie, komerčné firmy, nemocnice aj verejné inštitúcie už spolu získali 41,6 milióna eur v rámci 77 podporených projektov, pričom väčšina vzniká v nadnárodných konzorciách. Objemovo dokázala SR doteraz vyčerpať takmer identickú sumu z programu Digitálna Európa ako ČR (41,8 milióna eur), a zároveň výrazne viac ako Maďarsko (33 miliónov eur).
Najväčší objem financií Slovensko získalo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde bolo podporených viacero strategických aktivít vrátane vzniku a fungovania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti či budovania bezpečnostných operačných centier. Nasledujú projekty na rozvoj digitálnych kapacít a interoperability, ktoré podporili činnosť digitálnych inovačných centier, centra bezpečného internetu či observatória digitálnych médií zameraného na boj proti dezinformáciám.
Podpora smerovala aj na rozvoj polovodičových technológií, vrátane vzniku Slovenského centra pre polovodiče, na projekty umelej inteligencie v zdravotníctve či na iniciatívy na rozvoj digitálnych zručností a IT kompetencií. Výraznejšie sa rozbiehajú aj aktivity v oblasti vysokovýkonného počítania, kde vzniklo Národné superpočítačové centrum. Podrobné údaje o čerpaní sú dostupné v interaktívnom Dashboarde programu Digitálna Európa.
Výzvy v rámci programu Digitálna Európa sú vždy publikované na portáli Funding&Tenders, kde záujemcovia predkladajú svoje žiadosti online. Keďže program Digitálna Európa nemá národné obálky, žiadatelia zo Slovenska súťažia v celoeurópskej konkurencii, a preto je dôležité sledovať pracovné programy, kde sú pripravované výzvy zverejňované v dostatočnom predstihu.
