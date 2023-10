MIRRI:Tímy na piatom hackathone vytvoria digitálne dvojča mesta Prešov

Bratislava 4. októbra (TASR) - Témou piateho hackathonu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude koncept digitálneho dvojčaťa mesta Prešov. Rezort investícií v stredu informoval, že tento model umožní simulovať rôzne situácie z energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti alebo urbanistiky.



"Výsledkom hackathonu by mali byť najmä technológie dátového skladu, teda budúca základná komunikačná a integračná platforma mesta, ktorá poslúži ako zárodok systému na komunikáciu s obyvateľmi, v rámci úradu, medzi mestskými firmami a aj medzi dodávateľmi IT riešení," ozrejmil primátor Prešova František Oľha.



Digitálne dvojčatá, teda digitálne kópie, umožňujú prostredníctvom najmodernejších technológií vrátane umelej inteligencie simulovať skutočné udalosti a ich vplyvy. Mestá, ako je Prešov, môžu svoje digitálne kópie využiť na lepšie plánovanie svojej činnosti a konkrétnych plánov, so všetkými ich výhodami aj rizikami.



Prešov podľa Oľhu spracováva veľké množstvo dát, ktoré bude v budúcnosti narastať. Či už ide o merače energií alebo ovládanie verejného osvetlenia, mesto začína tieto veci realizovať prostredníctvom smart technológií v rámci konceptov smart city.



"Práve digitálne dvojča je dôležitým nástrojom na to, aby nad nimi mali ucelenú kontrolu z jedného miesta a vedeli sme riadiť a simulovať procesy mesta založené na reálnych dátach, vyzbieraných z celého jeho územia," dodal.



Piaty hackathon sa uskutoční od 20. do 21. októbra tohto roku v prešovskom Múzeu Solivar. Hekerské tímy sa môžu prihlásiť na webovej stránke hacknime.to.