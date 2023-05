MIRRI:Z prvej výzvy Interregu ide na prírodu a kultúru cez 50 mil. eur

Bratislava 22. mája (TASR) - Na ochranu prírody vrátane biodiverzity, miestneho kultúrneho dedičstva či na predchádzanie rizík prírodných katastrof v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy programu Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Z prvej výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom prispejeme na spoločné cezhraničné projekty ochrany prírody a kultúrneho dedičstva či na zelené riešenia. Z celkového 161-miliónového rozpočtu programu Interreg Maďarsko-Slovensko tento rok vyhlásime aj výzvu z Fondu malých projektov venovanú miestnym iniciatívam, ktoré sa venujú zatraktívneniu slovensko-maďarského pohraničia," povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík.



Výzva je otvorená do polovice augusta a projekty možno prihlásiť do troch hlavných oblastí. Sú nimi ochrana a zachovanie prírodného kapitálu, kde je podpora 13,1 milióna eur, predchádzanie rizikám prírodných katastrof, v tomto prípade je vyhradených 15,4 milióna eur a ďalšou oblasťou je ochrana miestneho dedičstva s podporou 21,7 milióna eur. Podmienkou je, aby projekty a ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Maďarska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia, uviedlo MIRRI.



Doplnilo, že záujemcovia o výzvu môžu navštíviť informačné dni programu, ktoré ponúknu tiež workshopy na vyhľadávanie partnerov. Uskutočnia sa 30. mája v Budapešti, posledný májový deň v Bratislave a 6. júna v Košiciach. Viac podrobností o výzve a informačných dňoch je na webovej stránke výzvy.



Ďalšie výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sú plánované na rozvoj turizmu, podporu sociálnych inovácií pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, rozvoj inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, zlepšenie rodinných a komunitných služieb zdravotnej starostlivosti, spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami či obehové a odpadové hospodárstvo. V prehľade webstránky programu je harmonogram výziev na celé programové obdobie, dodal rezort investícií.



V predošlom programovom období sa z Interregu s Maďarskom podarilo napríklad vybudovať a zmodernizovať 754 kilometrov cyklistických ciest a turistických chodníkov, zrekonštruovať kaštieľ v Želiezovciach či obnoviť park Kerta v Michalovciach.



Programové územie Interreg HU-SK na slovenskej strane zahŕňa Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj. Na maďarskej strane je to osem žúp, a to Budapešť, Peštianska, Komárňansko-ostrihomská, Rábsko-mošonsko-šopronská, Boršodsko-abovsko-zemplínska, Hevešská, Novohradská a Sabolčsko-satmársko-berežská župa, uzavrelo MIRRI.