Misia MAAE zaznamenala na 3. bloku v Mochovciach pokrok

Mochovce 10. septembra (TASR) – Päťdňová misia tímu na preskúmanie predprevádzkovej bezpečnosti (OSART) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zaznamenala oproti roku 2019 významný pokrok v posilnení bezpečnosti tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO). Z 22 odporúčaní boli vo všetkých prípadoch zaznamenané zlepšenia a niektoré odporúčania boli kompletne splnené, uviedol na piatkovom brífingu v Mochovciach vedúci misie a zároveň vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti MAAE Fuming Jiang.



„Elektráreň zaviedla na riešenie zistení z misie v roku 2019 množstvo opatrení. Teší nás, že sme zaznamenali významné zlepšenia,“ povedal Jiang. Medzinárodný tím zložený zo zástupcov Kanady, Nemecka, Spojeného kráľovstva a dvoch zástupcov MAAE skonštatoval, že elektráreň napríklad zlepšila výcvik operátorov 3. bloku, zlepšila prax v označovaní a bezpečnom používaní chemických látok či údržbu svojich havarijných zariadení a vybavenia.



Elektráreň by však mala podľa expertov naďalej zlepšovať štandardy zamestnancov a podmienok v závode na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, zlepšovať pracovné postupy v údržbe a tiež zlepšovať koordináciu a internú komunikáciu pri plánovaní a vykonávaní činností uvádzania bloku do prevádzky. Záverečnú správu z misie by mala MAAE predložiť do konca tohto roka.



Tretí blok EMO je už technicky dokončený a v súčasnosti sa čaká na právoplatné rozhodnutie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) o jeho spustení do prevádzky. Vzhľadom na rozklad, ktorý podala voči predbežnému rozhodnutiu rakúska mimovládna organizácia, však podľa predsedníčky ÚJD Marty Žiakovej spustenie reaktora v tomto roku nie je isté. Konečné rozhodnutie úradu je totiž možné ešte napadnúť súdnou cestou.



Dostavba 3. a 4. bloku EMO sa opakovane odkladala a náklady na výstavbu sa z pôvodne odhadovaných 2,8 miliardy eur zdvojnásobili. Slovensko je v súčasnosti miernym dovozcom elektrickej energie, no po spustení tretieho bloku EMO sa stane čistým vývozcom. Štvrtý blok by mali podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka dostavať približne o dva roky.