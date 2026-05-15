Mišustin: Rozvojová banka BRICS má veľký inovačný potenciál
Autor TASR
Moskva 15. mája (TASR) - Nová rozvojová banka krajín (NDB) zoskupenia BRICS má potenciál stať sa medzinárodnou „bankou inovácií“, ktorá pomáha krajinám identifikovať kľúčové oblasti záujmu, vyberať najlepšie nástroje rozvoja a vytvárať podmienky, za ktorých budú podniky pripravené investovať v raných fázach aj dlhodobo, vyhlásil v piatok ruský premiér Michail Mišustin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Podiel krajín BRICS na globálnom HDP už dosiahol 40 %, „čo je výrazne viac ako v prípade skupiny G7 alebo Európskej únie,“ povedal Mišustin na 11. zasadnutí Rady guvernérov NDB. „Očakáva sa, že tento rozdiel sa bude naďalej prehlbovať v dôsledku prebiehajúcej reštrukturalizácie ekonomiky a logistických ciest,“ poznamenal premiér, pričom poukázal na rastúcu úlohu medzivládnych združení, ktoré konajú v záujme globálneho Juhu. NDB už schválila projekty v hodnote viac ako 40 miliárd amerických dolárov (34,18 miliardy eur). „Ide o konkrétny príspevok k modernizácii dopravnej, energetickej a verejnej infraštruktúry,“ zdôraznil Mišustin.
Novú rozvojovú banku založili krajiny BRICS v júli 2014. Jej deklarovaným cieľom je financovať infraštruktúrne projekty a projekty udržateľného rozvoja v členských štátoch BRICS a rozvojových krajinách. Agentúry Fitch Ratings a S&P Global Ratings pridelili inštitúcii úverový rating na úrovni AA+.
História skupiny BRICS siaha do roku 2006. Jej názov je odvodený od začiatočných písmen zakladajúcich členských krajín Brazílie, Ruska, Indie a Číny, ku ktorým sa v roku 2011 pripojila Juhoafrická republika. Začiatkom roka 2024 sa zoskupenie rozšírilo o Irán, Etiópiu, Egypt a Spojené arabské emiráty, v januári 2025 sa pridala Indonézia.
