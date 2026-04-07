Mišustin: Výpadky v dodávkach pre vojnu v Iráne dávajú Rusku možnosti
Autor TASR
Moskva 7. apríla (TASR) - Problémy v dodávkach energií a ďalších komodít spôsobené vojnou na Blízkom východe otvorili Rusku nové obchodné príležitosti. Povedal to v utorok ruský premiér Michail Mišustin. Zároveň však dodal, že prioritou ruskej vlády zostáva cenová stabilita na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rusko, ktoré je najväčším vývozcom pšenice, druhým najväčším vývozcom ropy a jedným z najväčších výrobcov a exportérov umelých hnojív na svete, je podľa mnohých expertov jednou z krajinu, ktorá najviac vyťažila z konfliktu na Blízkom východe. Čiastočne to potvrdil aj Mišustin. „Súčasná situácia vytvára pre našu krajinu, ak berieme do úvahy výhradne ekonomické aspekty, nové príležitosti na zlepšenie finančnej pozície exportne orientovaných odvetví. Zároveň to pre nás znamená dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu,“ povedal na zasadnutí vlády.
Dodal, že Rusko má kapacity na zvýšenie vývozu produktov, ktoré v dôsledku konfliktu na Blízkom východe momentálne chýbajú, prípadne sa môžu stať nedostatkovými v dohľadnom čase. „To sa týka aj dodávok potravinových komodít,“ uviedol.
Okrem ropy a plynu Mišustin poukázal na globálne dodávky močoviny, síry a hélia, ktoré vojna na Blízkom východe skomplikovala. Rusko patrí ku kľúčovým producentom všetkých troch komodít.
Ruský premiér však zároveň dodal, že Moskva musí v prvom rade chrániť domácich spotrebiteľov pred externými cenovými šokmi. V tejto súvislosti poukázal na nedávne rozhodnutie ruskej vlády zakázať vývoz benzínu a dusíkatých hnojív.
