Mitsotakis: MMF uzatvorí svoju kanceláriu v Grécku

Atény 8. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) uzatvorí v nasledujúcich mesiacoch svoju kanceláriu v Grécku. Uviedol to grécky premiér po stretnutí so šéfkou MMF. Fond spolu s krajinami eurozóny pomáhal v minulých rokoch financovať záchranné balíčky pre Grécko.



Ako povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis po stretnutí so šéfkou MMF Kristalinou Georgievovou vo Washingtone, "toto rozhodnutie otvorí novú kapitolu pozitívnej spolupráce, keďže vzťahy medzi fondom a Aténami neboli vždy hladké".



Grécko opustilo záchranný program v auguste 2018, pričom to bol už tretí balík finančnej pomoci, ktorý krajina čerpala od roku 2010. Ekonomika sa z krízy postupne zotavuje, aj po vystúpení zo záchranného programu je však vývoj v Grécku naďalej monitorovaný.



Za obdobie záchrany poskytli eurozóna a MMF Aténam úvery za viac než 250 miliárd eur. Časť z financií od MMF sa Grékom podarilo minulý rok predčasne splatiť.



Ako po stretnutí s Georgievovou Mitsotakis dodal, víta spoločné rozhodnutie uzatvoriť v najbližších mesiacoch kanceláriu MMF, pričom Grécko bude v spolupráci pokračovať, avšak už ako krajina, ktorá "opustila prísny rámec dohľadu MMF".