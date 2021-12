Mitsotakis: Rast gréckej ekonomiky by o rok mohol byť vyšší než 4,5 %

Atény 1. decembra (TASR) - Grécka ekonomika by mohla v budúcom roku prekonať súčasný oficiálny odhad rastu na úrovni 4,5 %, podmienkou však je, že nedôjde k ďalším komplikáciám v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to v stredu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Spolieha sa na cestovný ruch, ktorý je kľúčovým zdrojom príjmov do štátneho rozpočtu a ktorý tento rok zaznamenal z minuloročného prepadu výrazné zotavenie.



Na otázku novinárov na konferencii Reuters Next, či grécka vláda naďalej trvá na svojej prognóze rastu ekonomiky v budúcom roku o 4,5 %, Mitsotakis odpovedal, že "rast by mohol byť aj výraznejší". Ako dodal, "za predpokladu, že nedôjde k väčším problémom v súvislosti s pandémiou, za predpokladu, že pandémia v 1. polroku budúceho roka postupne odznie, v takom prípade je veľký optimista".



Optimizmus gréckej vlády podporuje najmä sektor cestovného ruchu. Po minuloročnom lockdowne sa počet zahraničných návštevníkov tento rok prudko zvýšil a podľa Mitsotakisa ekonomika smeruje k vyše 7-percentnému rastu. V roku 2020 zaznamenala pokles o 9 %, pod čo sa podpísal práve prepad v cestovnom ruchu. Ten sa na celkovom hrubom domácom produkte Grécka podieľa približne pätinou.



V rokoch 2010 až 2015 zápasilo Grécko s rozsiahlou finančnou krízou, počas ktorej dostalo tri záchranné balíky v celkovej hodnote vyše 260 miliárd eur. Na medzinárodné trhy sa krajina vrátila v roku 2017, jej rating je však stále v špekulatívnom pásme. V tejto súvislosti grécky premiér očakáva, že úverový rating Grécka sa do investičného pásma vráti "najneskôr začiatkom roka 2023".