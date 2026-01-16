< sekcia Ekonomika
Mitsubishi kupuje aktíva firmy Aethon v ťažbe plynu
V správe pre tokijskú burzu cenných papierov firma Mitsubishi uviedla, že investícia posilní jej základňu ziskov v oblasti zemného plynu a LNG.
Autor TASR
Tokio 16. januára (TASR) - Japonská spoločnosť Mitsubishi Corporation v piatok oznámila, že kúpi aktíva v oblasti ťažby bridlicového plynu v USA za 7,53 miliardy USD (6,48 miliardy eur). Snaží sa tak posilniť svoju prítomnosť na energetickom trhu krajiny a využiť rastúci dopyt dátových centier a priemyslu po elektrine. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Aktíva získa od firmy Aethon Energy Management v štátoch Texas a Louisiana v rámci transakcie, ktorej súčasťou je kúpa akcií za 5,2 miliardy USD a a prevzatie záväzkov spoločnosti Aethon v sume 2,33 miliardy USD.
V správe pre tokijskú burzu cenných papierov firma Mitsubishi uviedla, že investícia posilní jej základňu ziskov v oblasti zemného plynu a LNG. Zrýchli aj úsilie o vybudovanie integrovaného reťazca v Spojených štátoch, „od rozvoja ťažby plynu až po výrobu elektriny, rozvoj dátových centier, výrobu chemikálií a s tým súvisiace podnikanie“, uviedla firma.
Spoločnosť má v oblasti ťažby zemného plynu viacero investícií, napríklad na Aljaške, v Malajzii, Kanade a Indonézii. Celková kapacita Mitsubishi v produkcii LNG je v súčasnosti približne 15 miliónov ton ročne a odhaduje sa, že aktíva spoločnosti Atheon pridajú podobnú kapacitu.
(1 EUR = 1,1624 USD)
Aktíva získa od firmy Aethon Energy Management v štátoch Texas a Louisiana v rámci transakcie, ktorej súčasťou je kúpa akcií za 5,2 miliardy USD a a prevzatie záväzkov spoločnosti Aethon v sume 2,33 miliardy USD.
V správe pre tokijskú burzu cenných papierov firma Mitsubishi uviedla, že investícia posilní jej základňu ziskov v oblasti zemného plynu a LNG. Zrýchli aj úsilie o vybudovanie integrovaného reťazca v Spojených štátoch, „od rozvoja ťažby plynu až po výrobu elektriny, rozvoj dátových centier, výrobu chemikálií a s tým súvisiace podnikanie“, uviedla firma.
Spoločnosť má v oblasti ťažby zemného plynu viacero investícií, napríklad na Aljaške, v Malajzii, Kanade a Indonézii. Celková kapacita Mitsubishi v produkcii LNG je v súčasnosti približne 15 miliónov ton ročne a odhaduje sa, že aktíva spoločnosti Atheon pridajú podobnú kapacitu.
(1 EUR = 1,1624 USD)