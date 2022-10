MK by malo mať v rozpočet na rok 2023 vyše 444 miliónov eur

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2023 disponovať sumou na úrovni 444,3 milióna eur, čo je približne o 15 miliónov eur viac, ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v piatok schválila vláda.



Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ návrhu poukazuje v dokumente to, že výdavky na kultúru sú v roku 2023 ovplyvnené zvýšením viacerých alokácií, napríklad na prevádzku zrekonštruovanej budovy Slovenskej národnej galérie v sume 7,25 milióna eur či cirkevných ústredí v sume 5,16 milióna eur. "Rovnako tak sa výdavky zvyšujú v dôsledku novelizácie viacerých zákonov, napríklad o kultúrnoosvetovej činnosti, Matici slovenskej či Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Do výdavkového rozpočtu premieta MF aj prijatie materiálov z oblasti kultúrnych politík, ako napríklad Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, taktiež rozhodnutia v oblasti štátnych dotácií (podpora EHMK Trenčín 2026)," dodal predkladateľ.



V prípade veľkých investičných projektov sa alokuje suma takmer 21,5 milióna eur, z toho je na rekonštrukciu a modernizáciu Slovenskej národnej galérie vyčlenených 5,8 milióna eur, na rekonštrukciu Štátnej opery Banská Bystrica takmer 5 miliónov eur, na obnovu hradu Krásna Hôrka 7,9 milióna eur a na zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu 1,1 milióna eur. V rámci investičných výdavkov sa takisto ráta s prostriedkami na sanáciu strechy sídla Slovenskej filharmónie – bratislavskej Reduty (700.000 eur) a tiež kina Lumiére, v ktorom požiar zdevastoval digitalizačné pracovisko (takmer milión eur).



Celková rozpočtovaná suma na dotačnú politiku MK na rok 2023 predstavuje 19 miliónov eur, najväčšia suma je alokovaná v programe Obnovme si svoj dom na sanáciu pamiatkového fondu, a to 14,7 milióna eur. Rozpočtujú sa aj výdavky na projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026, z celkovo schválenej 15 miliónovej štátnej alokácie sa v roku 2023 predpokladá vyčleniť 800.000 eur.



Celkové výdavky na verejnoprávne inštitúcie vo výške 162,8 milióna eur ostali približne na rovnakej úrovni ako v rámci rozpočtu na rok 2022. RTVS, ktorej výdavky sa rozpočtujú na úrovni 113,2 milióna eur, by mala v rámci zmluvy so štátom dostať 31 miliónov eur, TASR, ktorej výdavkový rozpočet je na úrovni necelých 5,4 milióna eur, by z kapitoly MK mala dostať 2,2 milióna eur.



Okrem plánovaných výdavkov Audiovizuálneho fondu vo výške 15,2 milióna eur sa predbežne ráta aj so sumou necelých 40 miliónov eur určených na podporu audiovizuálneho priemyslu, teda na refundáciu časti výdavkov pri tvorbe veľkých filmových a televíznych produkcií realizovaných na Slovensku.



MF vo vládou schválenom návrhu rozpočtu uvádza, že celkové verejné výdavky na kultúru sú rozpočtované vo výške 787 miliónov eur, pričom orgány ústrednej správy a ich organizácie majú mať k dispozícii 458 miliónov eur, samosprávy 329 miliónov eur.