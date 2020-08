Rezort kultúry bude šetriť na službách, tovaroch a mzdových nákladoch

Bratislava 13. augusta (TASR) – Ministerstvo kultúry SR sa chystá šetriť na mzdách i výdavkoch na tovary a služby. V súvislosti s ohláseným kresaním nákladov v jednotlivých rezortoch o tom TASR informoval hovorca MK SR Matúš Bystriansky.



Pripomenul, že v júli v súlade s rozpočtovými pravidlami oznámilo Ministerstvo financií SR návrh limitov príjmov a výdavkov kapitoly MK SR na roky 2021 až 2023. Návrh zohľadňuje schválené programové vyhlásenie vlády.



„V súlade s vyššie uvedeným zníženie disponibilných zdrojov bude premietnuté do návrhu rozpočtu MK SR v oblasti mzdových výdavkov, tovarov a služieb," uviedol Bystriansky. Na detailnom návrhu rozpočtu MK sa v súčasnosti pracuje.



To, že ministerstvá čaká šetrenie, potvrdili šéfovia rezortov v polovici júna, od rezortu financií dostali úlohy znížiť svoje náklady o desať percent.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur. „V programe stability sme zadefinovali, že je potrebné konsolidovať. Potrebujeme sa dohodnúť, čo konkrétne bude súčasťou konsolidácie, ale jasne sme povedali, že začneme tým, že štát bude šetriť na sebe," povedal Heger.