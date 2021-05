M.Krajniak: Ak sa rozpočet nepustí, hrozí, že nebudeme vyplácať pomoc

Bratislava 19. mája (TASR) – Aby boli kryté financie, ktoré súvisia aj s pandemickou pomocou, do budúceho týždňa musí padnúť dohoda na novele o štátnom rozpočte. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Ak sa rozpočet nepustí, reálne podľa neho hrozí, že v júni nebude vedieť ministerstvo vyplácať prvú pomoc, ani tú časť pandemickej pomoci, ktorá nebude krytá rozpočtom.



"Preto aj dúfame, že toto nemyslí SaS vážne a že len má zle prepočítané čísla, pretože my tieto nároky považujeme za oprávnené," podotkol minister s tým, že je proti tomu, aby štát uprostred tohto obdobia sekol výdavky na krytie pandémie nového koronavírusu. SaS síce tvrdí, že to tiež nechce, ale Krajniak potom nerozumie, prečo výdavky na tieto opatrenia škrtá.



"Ľudia sa nemusia báť, že by na to nemali nárok a že by peniaze nedostali, ide o to, kedy ich dostanú," uviedol Krajniak. Pre všetky opatrenia, ktoré vypláca ministerstvo práce na pandemickú pomoc, sa nachádza v novele rozpočtu zvýšenie o 115 miliónov eur.



Krajniak tiež hovoril o pomoci, ktorá by mala byť naviazaná na COVID automat, teda podľa toho, v akom stupni varovania sa okres nachádza. "Diskutovali sme zatiaľ o tom, že trvale by sme nechali zapnuté opatrenie číslo 1," poznamenal minister s tým, že sa týka pomoci prevádzkam, ktoré musia zatvoriť pre rozhodnutie hlavného hygienika pre lokálnu pandemickú situáciu. O ostatných opatreniach sa zatiaľ ešte diskutuje.