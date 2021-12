M.Krajniak chce presadiť zákon o profesionálnych rodičoch v úvode 2022

Bratislava 28. decembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) mal v pláne ešte do konca roka 2021 presadiť zákon o profesionálnych rodičoch. Nie je však ešte doriešené finančné krytie zmien, takže si túto úlohu minister dáva na začiatok roka 2022. Povedal to v koncoročnom rozhovore pre TASR. Ak sa legislatívu podarí v úvode roka presadiť, pomôže k tomu, aby deti neboli umiestnené v detských domovoch, ale v profesionálnych rodinách.



"Ide o to, aby čo najviac detí mohlo byť namiesto detských domovov spolu s inými deťmi v profesionálnych rodinách. A týchto profesionálnych rodičov chceme podporiť novým zákonom," zhrnul minister s tým, že legislatíva už prešla prípravným legislatívnym konaním.



"Teraz rokujeme s ministerstvom financií o tom, aby sme nielen v ďalšom roku, ale najmä v nasledujúcich rokoch vedeli zabezpečiť finančné krytie pre tento zákon," povedal minister. Vníma to teda ako svoj rest z roka 2021, ktorý by chcel v 1. kvartáli roka 2022 dotiahnuť.