M.Krajniak: Je neprípustné, že Sme rodina ustúpi, ale druhá strana nie

Bratislava 6. mája (TASR) – Je neprípustné, ak Sme rodina ustúpi z niektorých preferencií, ale druhá strana, naopak, eskaluje požiadavky. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) tak reagoval na vyjadrenia poslanca Petra Cmoreja (SaS), ktorý podmienil hlasovanie SaS o Krajniakovom návrhu zákona o sociálnom poistení predložením ústavného zákona o dôchodkoch.



Krajniak zdôraznil, že jeho prioritou je presadenie rodičovského bonusu, o ktorom novela zákona hovorí. "Vyhlasujem, že v druhom čítaní sa pokúsim presvedčiť 15 poslancov tohto parlamentu, aby predložili pozmeňujúci návrh, ktorý zavedie zdobrovoľnenie odvodov do druhého dôchodkového piliera," avizoval Krajniak s tým, že tak by mala Sociálna poisťovňa financie navyše a bola by v prebytku. Z 900 miliónov eur, ak by odvody do druhého piliera neboli povinné, by podľa neho mohli napríklad motivovať zamestnávateľov aj zamestnancov tým, že v treťom pilieri by bolo oslobodenie od daní a odvodov alebo daňový stimul.



Zároveň dodal, že Cmorej sa chce o dôchodkoch rozprávať koncepčnejšie, pričom SaS nič neskonsolidovala vo svojich rezortoch. Skonštatoval, že je ochotný vylepšovať dôchodkový systém a robiť aj opatrenia, ktoré nie sú na prvý pohľad populárne, ale sú nevyhnutné. Systém však podľa neho musí byť najmä spravodlivý.



V súvislosti s tým, že Cmorej označil predložený zákon ako povinné cvičenie na získanie peňazí z plánu obnovy minister práce podotkol, že ani pre plán obnovy nebude prijímať zmeny v dôchodkovom systéme z programu SaS.



"Ideme o dôchodkovom systéme rokovať úplne od začiatku, úplne od podlahy, všetky možnosti si prepočítajme," vyhlásil minister práce, ktorý je podľa vlastných slov pripravený na komplexnú diskusiu. Cmorej podľa Krajniaka v argumentácii opakovane používal vyjadrenia, ktoré sú úplne inak. Adresoval mu, že málokedy stretol takého "zákerného podrazáka".



Tvrdí, že v prípade dôchodkového stropu bol pre hnutie prijateľný fixný vek alebo individuálny vek stanovený dĺžkou odpracovaných rokov. Je ochotný debatovať, koľko rokov by to malo byť. Rezortu práce podľa Krajniaka vyšlo, že to má byť 40 rokov, aby to bolo ekonomicky únosné.



Cmorej na vyjadrenia Krajniaka reagoval s tým, že ho mrzí, že minister práce nevie pomenovať, prečo sa bráni prijatiu "skutočnej dôchodkovej reformy" cez ústavný zákon. Podotkol, že mu ide o stabilizáciu dôchodkového systému. "Vydieranie" pri návrhoch zákonov je podľa Cmoreja vlastné hnutiu Sme rodina. Predložený zákon nepovažuje za reformu.



Poslanec zároveň ako spravodajca k novele zákona navrhol termín hlasovania až na júnovú schôdzu. Ešte predtým však plénum schválilo návrh, že o novele zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce bude parlament hlasovať v utorok (10. 5.) o 11.00 h. Predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že hlasovanie bude v utorok, ako bolo schválené, lebo rozprava už bola ukončená a rozhodnutie pléna má prednosť.



Seniori v dôchodkovom veku by podľa novely zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.