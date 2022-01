M.Krajniak: K čiastočnej informatizácii dôjde v SP i na ministerstve

Bratislava 6. januára (TASR) – V roku 2022 by chcel minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) zefektívniť niektoré procesy napríklad v Sociálnej poisťovni (SP), ale aj na ministerstve. Hovorí napríklad o elektronickom systéme vyplácania dávok a podávania žiadostí o dávky v SP. Na ministerstve zase v spolupráci s úradmi práce spúšťajú informačný systém sociálnych služieb. Povedal to v rozhovore pre TASR.



"V Sociálnej poisťovni potrebujeme čo najviac prejsť na elektronický systém vyplácania dávok a podávania žiadostí o dávky. Aby táto administratíva zamestnávala čo najmenej ľudí a aby občania nemuseli chodiť s papierovými lístočkami od úradu k úradu," okomentoval minister s tým, že v parlamente je aktuálne zákon, ktorý hovorí aj o elektronickej PN. Legislatívna zmena by podľa neho umožnila preniesť dobré skúsenosti, ktoré mala SP počas pandémie, do trvalej praxe. Vtedy rezort umožnil podávanie pandemickej "péenky" elektronicky, aby nedochádzalo k fyzickým kontaktom pre možné riziko nákazy novým koronavírusom.



"V prípade, že to na februárovej parlamentnej schôdzi prejde, tak už od polovice budúceho roka by ľudia nemuseli obiehať Sociálnu poisťovňu s lístkami od vybraných lekárov. Bude to oveľa jednoduchšie, bude to môcť za nich vybaviť lekár a bude to elektronické," zhrnul minister s tým, že toto je najväčšou strategickou prioritou, ktorú chce v SP realizovať.



Na otázku, či by sa elektronická komunikácia nedala zaviesť aj na úradoch práce, aby sa ľudia nemuseli hlásiť do evidencie osobne, minister odpovedal, že sa informatizácia zavádza postupne. Ale finančné prostriedky na modernizáciu alebo budovanie úplne nových informačných systémov sú obmedzené. Či už sú to peniaze z rozpočtu, alebo z eurofondov. "Preto vždy postupujeme po častiach," dodal minister s tým, že druhou základnou zmenou v rámci IT je informačný systém sociálnych služieb, ktorý rezort spúšťa v spolupráci s úradmi práce. "Umožní lepšie evidovať potreby obyvateľov v regiónoch, o akú sociálnu službu majú najväčší záujem, aké sú náklady na poskytovanie takej služby. Aby sme vedeli presnejšie a najmä spravodlivejšie preplácať finančné náklady rôznym zariadeniam sociálnych služieb," dodal minister.



Vyjadril však spokojnosť s tým, ako jeho podriadené inštitúcie – napríklad SP, úrady práce, inšpektoráty práce – fungovali v roku 2021.