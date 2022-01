M.Krajniak: Na rodičovskom bonuse sa treba dohodnúť v 1.kvartáli

Bratislava 7. januára (TASR) – Rodičovský bonus, teda zvýšenie dôchodku pre rodičov, ktorí vychovali ekonomicky aktívne deti, by mal začať platiť podľa ústavného zákona od 1. januára 2023. Forma, akou sa bude tento rodičovský bonus vyplácať, sa musí dohodnúť ešte v 1. kvartáli tohto roka, pretože Sociálna poisťovňa (SP) sa musí na zmenu pripraviť z pohľadu zmeny jej informačných systémov. V rozhovore pre TASR to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Počas prvých troch mesiacov roka je podľa neho potrebné schváliť aj príslušnú legislatívu. Peniaze na vyplácanie rodičovského bonusu podľa Krajniaka sú, vidí ich vo vyšších príjmoch a nižších výdavkoch SP.







"Pre mňa je rodičovský bonus najzásadnejšia vec, ktorú máme z pohľadu mňa ako politika aj nášho rezortu v programovom vyhlásení vlády (PVV). Pretože to nie je jednorazová záležitosť alebo niečo, čo teraz na chvíľku pomôže, ale odstraňuje to sociálnu nespravodlivosť," povedal minister. Doplnil, že má na mysli rozdiel v dôchodkoch medzi bezdetnými ženami (majú ich vyššie) a medzi ženami, ktoré vychovali deti, ktoré v konečnom dôsledku udržiavajú fungovanie dôchodkového systému tým, že aktuálne pracujú a platia odvody.



"Jedným z mála argumentov proti rodičovskému bonusu bolo, že na to údajne nie sú peniaze vo verejných financiách. My sme ich samozrejme našli," komentoval minister s tým, že najskôr videl rezort riešenie v zrušení odvodových stropov, s čím však nesúhlasila SaS (rovnako ako s tým nesúhlasí ani v kontexte daňovo-odvodovej reformy, pozn. TASR). Takže minister ustúpil a peniaze sa hľadali inde.



"Po dvoch rokoch nového fungovania Sociálnej poisťovne a po veľmi rozumnej ekonomickej a sociálnej politike, ktorú sme robili počas pandémie, sa ukázalo, že Sociálna poisťovňa hospodári s oveľa lepším hospodárskym výsledkom, ako sa očakávalo. A preto vieme už teraz predpokladať, že v roku 2023 bude mať SP vyšší výber od ekonomicky aktívneho obyvateľstva o 310 miliónov eur," povedal minister.



Priaznivejší finančný stav v SP sa podľa neho podarilo dosiahnuť napríklad pandemickou pomocou, vďaka ktorej štát nemusel vyplácať podpory v nezamestnanosti a ktorej poskytovanie tiež bolo podmienené poctivým platením odvodov a daní. Priaznivo vplýva na udržateľnosť verejných financií aj zníženie exekučných zrážok, keďže sa viacerým ľuďom podľa ministra už oplatí pracovať legálne.



Na otázku, či hrozí jeho demisia, ak sa koalícii nebude dariť dospieť k dohode o forme rodičovského bonusu, minister povedal, že je podľa neho logické, že od koaličných partnerov očakáva, že vo vláde sa musia plniť priority všetkých koaličných partnerov, ktoré sú dohodnuté v programovom vyhlásení vlády.