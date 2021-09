Krajniak: Citlivé časti reformy 1. piliera sa rozhodnú na záver

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pri najcitlivejších častiach novely zákona o sociálnom poistení (prvá časť dôchodkovej reformy týkajúca sa 1. penzijného piliera, pozn. TASR) bude kompromis známy zrejme až na záver. Týka sa to napríklad rodičovského dôchodku alebo individuálneho dôchodkového stropu po 40 odpracovaných rokoch. Pre médiá to v pondelok uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



"Vidím to tak, že tie zásadné pripomienky, ktoré k tejto otázke boli dané, sa postupne darí zužovať," podotkol minister a dodal, že je s tým zatiaľ spokojný. Spornou otázkou je podľa jeho slov okrem rodičovského bonusu a odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokov aj zrušenie odvodového stropu. "Je to otázka, ktorá patrí do tých neodstránených zásadných pripomienok. Čiže takéto tie najcitlivejšie otázky očakávam, že budeme riešiť až nakoniec," dodal Krajniak.



Na minulotýždňovom rokovaní vlády sa minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyjadril, že s Krajniakom po skončení medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o sociálnom poistení rokoval. Mal mu predostrieť alternatívne riešenie, čo sa týka financovania, aby legislatíva mala šancu prejsť. Riešenie však nekonkretizoval.



Aj Krajniak načrtol len charakter Matovičovho návrhu. "Keďže o tom diskutujeme interne, tak ten konkrétny návrh vám nepoviem," povedal Krajniak s tým, že Matovičov návrh však považuje za zaujímavý a diskutovateľný. Podľa ministrových slov je Matovičov návrh takisto založený na tom, že by sa rodičovský dôchodok vyplácal z odvodov, ide len o to, ktorá časť odvodov by to mala byť.