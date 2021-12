M.Krajniak: Stanoviská pri rodičovskom bonuse sa zbližujú

Bratislava 29. decembra (TASR) – Stanoviská koaličných partnerov pri rodičovskom dôchodku a pri individuálnom dôchodkovom strope sa zbližujú. Práve tieto dva návrhy vylepšení penzijného systému považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) za prioritné. Povedal to v rozhovore pre TASR.



Minister vyzdvihol, že pri presadzovaní svojej dôchodkovej reformy vníma pokroky - kým do polovice roka sa v koalícii diskutovalo, či vôbec zavádzať takéto zmeny, v súčasnosti sa štvorlístok baví o tom, ako to urobiť udržateľným spôsobom s ohľadom na verejné financie.



Podľa ministra je aktuálne otázkou, ako zabezpečiť rozpočtové financovanie a dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. "Aby sme vedeli garantovať vyplácanie dôchodkov nielen o dva roky, ale dajme tomu aj o 20 rokov. Aby mladí ľudia, ktorí začínajú platiť odvody do dôchodkového systému, mali čo najviac garantované, že za to dostanú aj dôchodok," vysvetlil minister.



Spomenul, že existuje viacero návrhov spôsobu financovania rodičovského bonusu. S jedným návrhom prišiel aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Momentálne ešte nedošlo k definitívnemu rozhodnutiu, že akým variantom by sme išli, ale myslím si, že panuje zhoda na tom, že je vôľa to urobiť," povedal Krajniak.



Pre ministra je dôležité, aby sa vylepšením dôchodkového systému odstránila neférovosť v tom, že rodičia, ktorí vychovávajú deti, dostávajú nižšie dôchodky, pretože odpracovali a odvádzali menej v porovnaní s ľuďmi, ktorí deti nevychovali. Avšak práve na deťoch stojí financovanie dôchodkového systému, pretože práve oni začnú platiť odvody do penzijného systému, keď sa stanú ekonomicky aktívnymi. "Toto je jeden problém, ktorý v dôchodkovom systéme potrebujeme riešiť, pretože je tam veľká diskriminácia a nespravodlivosť voči tým, ktorí zabezpečili, že ten dôchodkový systém funguje," zhrnul minister.



Druhou prioritou ministra je zavedenie individuálneho stropu veku odchodu do dôchodku. Cieľom je zabezpečiť právo ľudí, ktorí od skorého veku manuálne pracovali, odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.



Minister však dodal, že rokovania o reforme všetkých troch penzijných pilierov i o Matovičovej daňovo-odvodovej reforme sú spojené, pretože do seba tieto legislatívne zmeny musia zapadať. Rokovania sa realizujú podľa jeho slov ako na politickej, tak aj na odbornej úrovni medzi rezortmi práce, financií a hospodárstva. "Debatujeme o všetkých týchto otázkach a v pláne obnovy máme naplánované, že počas roka 2022 by všetky tieto zmeny mali prejsť a verím, že aj prejdú," skonštatoval minister.



Na otázku, či je ešte v hre ústavný zákon k zmenám v dôchodkovom systéme, minister odpovedal, že návrh je doručený na úrad vlády fyzicky od augusta. Je na premiérovi, kedy a či ho zaradí na rokovanie vlády.