M. Krajniak: Zamestnávatelia sa snažia vyhnúť prepúšťaniu zamestnancov

Dolný Kubín 22. mája (TASR) – Väčšina problémov, ktoré majú slovenskí zamestnávatelia, závisí od poklesu obratu v zahraničí. Po stretnutí so zamestnávateľmi a odbormi oravského regiónu to v piatok uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Podľa Krajniaka nie je možné ovplyvniť, kedy sa naplno rozbehne výroba v Španielsku, Francúzsku, Taliansku či Nemecku – v tých krajinách, ktoré boli najpostihnutejšie krízou. "Dovtedy sa budeme snažiť urobiť tri veci. Pomoc na udržanie pracovných miest už funguje a bola predĺžená. Druhá vec, potrebujeme čo najrýchlejšie rozbehnúť to, čo už pripravilo ministerstvo financií a hospodárstva - možnosť úverov. Tretia vec, na ktorú sa musíme pozrieť, sú ceny energií. Tie sú pre niektorých zamestnávateľov veľmi podstatné pri ich nákladoch," priblížil Krajniak.



Minister práce podotkol, že chcú robiť zásadné zmeny vo fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tiež v nastavovaní tých vzorcov, ktoré ovplyvňujú poplatky za ceny energie. "Myslím si, že počas pár mesiacov aj tam dokážeme pomôcť zamestnávateľom, aby si mohli dovoliť udržať čo najviac pracovných miest," dodal.



Najväčší zamestnávatelia v oravskom regióne podľa ministra na stretnutí neavizovali iné prepúšťania než tie, o ktorých sa už vie. "Vieme, že Miba avizovala prepúšťanie. My sme o tom vedeli už aj pred voľbami, že Miba s ohľadom na pokles v segmente, v ktorom pôsobí na svetových trhoch, bude musieť o niečom takomto uvažovať. Robia to, myslím si, vzhľadom na zamestnancov veľmi seriózne. Takým spôsobom, aby čo najviac obmedzili dosahy v rodinách atď.," uviedol.



Ostatní zamestnávatelia sa podľa Krajniaka snažia vydržať čo najdlhšie tak, aby nemuseli prepúšťať. "My budeme robiť všetko pre to, aby sme tú prechodnú fázu pomohli aspoň čiastočne prefinancovať," uzavrel.