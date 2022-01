M. Krajniaka: Treba si zachovať pevné nervy aj vo vypätých situáciách

Bratislava 2. januára (TASR) – Niektoré opatrenia, ktoré sa Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podarí presadiť, prinesú pomoc veľkému množstvu ľudí. Napríklad zvýšenie 13. dôchodku zasiahne viac než milión ľudí, rovnako skoro miliónu detí pomohol jednorazový príspevok. Toto je na poste ministra práce najmotivujúcejšie. Pre TASR to počas rozhovoru povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Presadzovanie dôležitých vecí však podľa jeho slov nie je jednoduché, občas si musí politik zahryznúť do jazyka.



"Treba si zachovať pevné nervy aj vo vypätých situáciách, pretože keď to človek dokáže a dokáže sa nad niektoré veci povzniesť, tak potom toho vie aj viac presadiť," skonštatoval minister s tým, že politik by preto v takýchto situáciách nemal myslieť na svoje ego, ale na to, čo chce presadiť a občas by si preto mal radšej zahryznúť do jazyka.



Krajniak si myslí, že v tomto jeho ministerstvo vykazuje jasné výsledky – napriek pandémii pomohol ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, a to zvýšením príspevkov, podarilo sa mu ochrániť ľudí v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a dobrou ilustráciou je podľa neho aj klesajúca nezamestnanosť. "To sú úspechy, ktoré sme dosiahli aj preto, že v tých kľúčových okamihoch sme si niekedy dokázali – aj ja osobne – zahryznúť do jazyka a povedať si, že keď ide o dobrú vec, tak treba ísť ďalej," dodal minister.



Na ministerskej práci je podľa neho ťažké i to, že sa pri presadzovaní stretáva s veľkým množstvom často iracionálnych ľudí. To, že sa niektoré veci ťažšie presadzujú, považuje však v politike za normálne.



Na príklade zníženia maximálnych výšok exekučných zrážok minister ilustroval, že je to záležitosť, na ktorej on osobne pracuje už päť rokov, teda už od čias, kedy Sme rodina bola v opozícii. Je pre neho motivujúce, keď sa takéto veci podarí presadiť a vedie ho to k tomu, aby sa snažil ďalej.



Pri otázke, či by chcel byť opäť ministrom práce aj v ďalšom volebnom období, len vyzdvihol, že je vďačný za to, že môže byť v tomto rezorte.