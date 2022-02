Mládež v Británii sa po pandémii vracia do neistého zamestnania

Londýn 5. februára (TASR) - Mladých ľudí v Británii tvrdo zasiahla nezamestnanosť počas pandémie ochorenia COVID-19, viac ako iné vekové kategórie. A hoci sa mnohí z nich už vrátili do práce, ich miesta sú často neisté. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov pre nadáciu Resolution Foundation.



Podľa online prieskumu tri štvrtiny (75 %) Britov vo veku 18 až 24 rokov, ktorí prišli o prácu na začiatku pandémie, sa už vrátili do zamestnania. Ale nadácia Resolution Foundation dodala, že tretina mladých ľudí dostala zmluvy na flexibilnú alebo dočasnú prácu bez garantovaných hodín, čo im neposkytuje žiadne istoty. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Na ilustráciu, počas pandémie malo len 12 % mladých ľudí, ktorí zostali v práci, takéto neisté zmluvy.



„Mladí ľudia boli najviac zasiahnutí ekonomickými dôsledkami pandémie, ale rýchlo sa vrátili do práce, z veľkej časti vďaka úspechu vládnej schémy podpory zamestnanosti (kurzarbeit),“ povedala ekonómka Resolution Foundation Louise Murphyová.



Nedávne štatistické údaje potvrdili, že miera nezamestnanosti mladých ľudí v Británii klesla do konca roka 2021 pod úroveň spred pandémie.



"Návrat na pracovisko však sám o sebe nestačí," varovala Murphyová. Podľa nej je potrebné zabezpečiť, aby mladí ľudia mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, čo im poskytne dôveru a podporí ich snahu nájsť si zamestnanie. To musí byť prioritou pre zamestnávateľov a politikov v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, dodala.