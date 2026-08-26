< sekcia Ekonomika
Mladí dospelí z centier dostanú lepšiu podporu pri osamostatňovaní
Novela zároveň rozširuje možnosti využívať ambulantné a terénne formy pomoci a zvyšuje dostupnosť takzvaných dobrovoľných pobytov v centrách na základe dohody.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Podpora osamostatňovania pre mladých dospelých, odchádzajúcich z centier pre deti a rodiny (CDR), sa posilní. Štát im uľahčí prístup k bývaniu, zavedie nácvik manažmentu osobných financií a možnosť takejto pomoci otvorí aj pre mladých ľudí po ukončení pestúnskej či inej náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý v stredu schválila vláda.
Príspevok na osamostatnenie bude možné zvýšiť až na trojnásobok, ak sa poskytne vo vecnej forme priamo na zabezpečenie a úhradu bývania. Pre mladých dospelých sa zavedie aj nový paušálny príspevok na bežné výdavky, aby si ešte pred odchodom zo zariadenia reálne natrénovali hospodárenie s vlastnými financiami. Nácvik procesu osamostatňovania sa zároveň bude môcť začať ešte pred dovŕšením plnoletosti.
Novela zároveň rozširuje možnosti využívať ambulantné a terénne formy pomoci a zvyšuje dostupnosť takzvaných dobrovoľných pobytov v centrách na základe dohody.
V rámci prevencie budú úrady prednostne využívať rodinné a prípadové konferencie na riešenie krízových situácií priamo v širšej rodine ešte predtým, ako podajú na súd návrh na umiestnenie dieťaťa do zariadenia. Vynechať tento krok bude možné len v neodkladných prípadoch, keď je ohrozený život alebo zdravie dieťaťa.
Úprava sa dotkne aj matiek v krízových situáciách, ktorým sa predĺži možnosť pobytu v centre z dvoch rokov až do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Orgány sociálnoprávnej ochrany tiež získajú oprávnenie podať žiadosť o azyl v mene maloletých cudzincov bez sprievodu rodičov, kým im súd nestihne ustanoviť opatrovníka.
Novelou sa sprísnia podmienky pre budúcich osvojiteľov a pestúnov. Po novom sa bude preverovať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nielen u samotných žiadateľov o osvojenie či pestúnstvo, ale u všetkých dospelých osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Záujemcovia o prijatie dieťaťa zároveň budú musieť deklarovať pripravenosť rešpektovať jeho náboženský, kultúrny a jazykový pôvod.
Príspevok na osamostatnenie bude možné zvýšiť až na trojnásobok, ak sa poskytne vo vecnej forme priamo na zabezpečenie a úhradu bývania. Pre mladých dospelých sa zavedie aj nový paušálny príspevok na bežné výdavky, aby si ešte pred odchodom zo zariadenia reálne natrénovali hospodárenie s vlastnými financiami. Nácvik procesu osamostatňovania sa zároveň bude môcť začať ešte pred dovŕšením plnoletosti.
Novela zároveň rozširuje možnosti využívať ambulantné a terénne formy pomoci a zvyšuje dostupnosť takzvaných dobrovoľných pobytov v centrách na základe dohody.
V rámci prevencie budú úrady prednostne využívať rodinné a prípadové konferencie na riešenie krízových situácií priamo v širšej rodine ešte predtým, ako podajú na súd návrh na umiestnenie dieťaťa do zariadenia. Vynechať tento krok bude možné len v neodkladných prípadoch, keď je ohrozený život alebo zdravie dieťaťa.
Úprava sa dotkne aj matiek v krízových situáciách, ktorým sa predĺži možnosť pobytu v centre z dvoch rokov až do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Orgány sociálnoprávnej ochrany tiež získajú oprávnenie podať žiadosť o azyl v mene maloletých cudzincov bez sprievodu rodičov, kým im súd nestihne ustanoviť opatrovníka.
Novelou sa sprísnia podmienky pre budúcich osvojiteľov a pestúnov. Po novom sa bude preverovať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nielen u samotných žiadateľov o osvojenie či pestúnstvo, ale u všetkých dospelých osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Záujemcovia o prijatie dieťaťa zároveň budú musieť deklarovať pripravenosť rešpektovať jeho náboženský, kultúrny a jazykový pôvod.