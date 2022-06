Mladí Európania kupujú viac falšovaných výrobkov

Bratislava 20. júna (OTS) - Výsledky porovnávacej štúdie zameranej na duševné vlastníctvo a mládež za rok 2022, ktorú zverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), poskytujú aktuálne informácie o správaní mladých ľudí v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva v období po pandémii.Prieskum skúma oba aspekty porušovania práv duševného vlastníctva: trendy v oblasti nákupu falšovaného tovaru ako aj trendy s ohľadom na prístup mladých ľudí k pirátskemu obsahu, pričom tieto trendy posudzuje od roku 2016.opýtaných mladých ľudí si za posledný rok, a to úmyselne alebo náhodne,Nový prieskum, ktorý skúma situáciu v post-pandemickom období , potvrdil, žesikúpilo jeden alebo niekoľko falšovaných výrobkov, čo je výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami (14 % v roku 2019). Tento číselný údaj sa výrazne líši podľa krajiny, pričom najvyšší podiel bol v Grécku (62 %) a najnižší v Česku (24 %).Medzi falšované výrobky, ktoré mladí ľudia najčastejšie úmyselne kupujú, patria(17 %), nasleduje(14 %),(13 %) a(12 %).Z výsledkov štúdie tiež vyplýva, že mladí ľudia sú tiež uvádzaní do omylu: neúmyselný nákup falzifikátov predstavuje 37 % ( ) a respondenti potvrdili, že. 48 % respondentov si takéto výrobky nekúpilo alebo si neboli istí, či si ich kúpili.Pokiaľ ide o digitálny obsah, medzi mladšími je čoraz bežnejšie využívanie obsahu z legálnych zdrojov.uviedlo, že v minulom roku, v porovnaní s 51 % v roku 2019 a 40 % v roku 2016, čo spomínaný trend potvrdzuje.Úmyselné pirátstvo však zostáva na stabilnej úrovni, pričommladých spotrebiteľov (každý piaty) priznalo, že za posledných 12 mesiacov. Výrazná časť mladých ľudí bola pri využívaní pirátskeho obsahu uvedená do omylu. 12 % sa k pirátskemu obsahu dostali náhodne a 7 % to nevie posúdiť.. Hlavným typom pirátskeho obsahu boli(61 %) a(52 %), či(36 %), a to predovšetkým prostredníctvom webových stránok, aplikácií, či kanálov sociálnych médií.Výkonný riaditeľ úradu EUIPOv súvislosti s novými výsledkami uviedol:Hoci hlavnými dôvodmi úmyselného kupovania falšovaných výrobkov a využívania pirátskeho obsahu sú aj naďalej, významne sa presadzujú, ako napríklad správanie rodiny, priateľov alebo známych.K ďalším faktorom patrí nezáujem o to, či je daný výrobok falšovaný (alebo či je zdroj obsahu nelegálny), skutočnosť, že mladí ľudia si neuvedomujú rozdiel medzi originálnymi a falšovanými výrobkami, či jednoduchosť vyhľadávania alebo objednávania falšovaných výrobkov na internete. Jeden z 10 respondentov uviedol tiež odporúčania influencerov alebo známych osobností.V prípade výrobkov, či digitálneho obsahu mladí ľudia uviedliako dôležité faktory, ktoré by ich správanie obmedzili. Oslovení respondenti tiež čoraz častejšie uvádzajú lepšie pochopeniealeboako ďalšie dôležité faktory.