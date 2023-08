Mladí ľudia by mali mať plány s financiami už od prvej výplaty

Bratislava 1. augusta (TASR) - Odborníci varujú, že spoliehať sa na dôchodok od štátu je hazardovanie s budúcnosťou. Mladí ľudia by nemali čakať dlho a finančný život si je dobré plánovať už od prvej výplaty. Nejde pritom ani o to, koľko peňazí mladý človek odkladá, ale aký čas na šetrenie vyhradí. Upozornil na to odborník na financie zo spoločnosti Partners Group Martin Daráš.



"Platí pravidlo, že z príjmu si určitú časť najskôr odložím a žijem z toho, čo ostane. Z dlhodobého hľadiska tento princíp podporuje finančnú disciplínu a prináša vynikajúce výsledky," uviedol Daráš. Pri šetrení je odporúčané spĺňať tzv. finančné miery 10: 20: 30: 40.



Pravidlo hovorí o tom, že z príjmu by sa malo odkladať 10 % do rezervy na neočakávané finančné výdavky, 20 % by malo ísť na investície. Maximálne 30 % z príjmu by malo tvoriť úverové zaťaženie. Zvyšných 40 % je vyhradených na vlastnú spotrebu.



"Je dôležité vedieť, či si mladý človek platí podnájom alebo býva u rodičov a nemusí prispievať na bývanie. Ak nemá žiadne záväzky, časť 30 % je dobré použiť na prípravu svojho vlastného bývania," vyjadril sa Daráš s tým, že pri súčasných cenách nehnuteľností a nastavenom modeli financovania je potrebné minimálne 20 % z ceny nehnuteľnosti uhradiť z vlastných peňazí.



Medzi hlavnými cieľmi mladých ľudí, ktorí čerstvo vstúpili na pracovný trh, je podľa odborníka tvorba rezervy, zabezpečenie príjmu, príprava na vlastné bývanie a príprava na dôchodok. Zabezpečenie príjmu pritom vyrieši kvalitne nastavené rizikové životné poistenie, finančnú rezervu možno zabezpečiť napríklad sporiacim účtom.



Pri príprave na vlastné bývanie je dobrá kombinácia investičných produktov, ako sú napríklad realitné fondy či ETF fondy. Dôchodkové zabezpečenie môže zaistiť správne nastavený druhý a tretí dôchodkový pilier v kombinácii s akciovými ETF fondmi.



"Ideálny stav je vyhľadať odborníka hneď po vstupe na trh práce. Nastavíte si finančné návyky a naučíte sa správne pracovať s financiami," uzavrel Daráš.