< sekcia Ekonomika
Mladí ľudia nezvyknú hneď minúť peniaze, ktoré im našetria rodičia
Dôležitým predpokladom podľa analytika však je, aby peniaze neležali napríklad na bežných účtoch s takmer nulovým úrokom.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Mladí ľudia dokážu k financiám od rodičov pristupovať až prekvapivo zodpovedne. Na úspory od rodičov siahne po dovŕšení dospelosti menej ako desatina mladých, ostatní ich zhodnocujú ďalej. Poukázala na to investičná platforma Portu, ktorá analyzovala správanie sa klientov, ktorým rodičia šetrili na detských účtoch.
„Tento typ konta síce zakladá rodič, no po dovŕšení plnoletosti dieťaťa sa peniaze stávajú jeho majetkom. Potomok s nimi nakladá úplne bez obmedzení - z účtu môže všetko vybrať už v deň svojich narodenín. Takto však postupuje iba minimum mladých. V horizonte pol roka od dosiahnutia plnoletosti totiž úspory aspoň čiastočne vyberie iba 9 % z nich,“ zhodnotil analytik spoločnosti Marek Malina.
Zodpovedné pri sporení podľa neho nie sú len deti, ale aj ich rodičia. S odkladaním peňazí potomkom totiž väčšina zbytočne nečaká. „Vyše tri štvrtiny rodičov na Slovensku začnú deťom šetriť do jedného roka po ich narodení. Vďaka tomu im aj pri nižších odkladaných sumách dokážu nasporiť zaujímavé sumy,“ priblížil Malina.
Vyčíslil, že ak napríklad niekto odkladá potomkovi 60 eur mesačne, čo je aktuálna suma detských prídavkoch, pri priemernom zhodnotení trhov mu takto môže za 18 rokov našetriť 29.600 eur. Ak by peniaze odkladal iba desať rokov, našetrená suma by klesla na 11.200 eur. Dôvodom je efekt zloženého úročenia, v rámci ktorého sa nezhodnocuje len vklad, ale aj minulé výnosy.
Dôležitým predpokladom podľa analytika však je, aby peniaze neležali napríklad na bežných účtoch s takmer nulovým úrokom. „V takom prípade totiž zložené úročenie nefunguje. Dôvod je jednoduchý - pri nulovom úroku je aj výnos nulový. Lepšie je peniaze investovať,“ vysvetlil s tým, že dlhodobý investičný horizont zvyšuje výnos a znižuje riziko, ktoré je s investovaním vždy spojené.
Pripustil, že zložitejšia je situácia rodičov, ktorí majú viac detí. Podľa dát spoločnosti 57 % rodičov odkladá iba jednému dieťaťu, 37 % dvom a iba 6 % trom a viacerým. „Tieto údaje čiastočne kopírujú demografiu. Podľa posledného sčítania obyvateľstva sú rodiny s jedináčikmi najpočetnejšie. Tvoria vyše 50 % rodín so závislými deťmi, teda takými, o ktoré sa ich rodičia ešte starajú. Podiel rodín s troma a viacerými deťmi je 12 %. Iba polovica z nich však podľa údajov Portu svojim deťom šetrí,“ doplnil Malina. Viacdetným rodinám totiž častejšie chýbajú peniaze, preto nemajú z čoho odkladať potomkom na budúcnosť.
„Tento typ konta síce zakladá rodič, no po dovŕšení plnoletosti dieťaťa sa peniaze stávajú jeho majetkom. Potomok s nimi nakladá úplne bez obmedzení - z účtu môže všetko vybrať už v deň svojich narodenín. Takto však postupuje iba minimum mladých. V horizonte pol roka od dosiahnutia plnoletosti totiž úspory aspoň čiastočne vyberie iba 9 % z nich,“ zhodnotil analytik spoločnosti Marek Malina.
Zodpovedné pri sporení podľa neho nie sú len deti, ale aj ich rodičia. S odkladaním peňazí potomkom totiž väčšina zbytočne nečaká. „Vyše tri štvrtiny rodičov na Slovensku začnú deťom šetriť do jedného roka po ich narodení. Vďaka tomu im aj pri nižších odkladaných sumách dokážu nasporiť zaujímavé sumy,“ priblížil Malina.
Vyčíslil, že ak napríklad niekto odkladá potomkovi 60 eur mesačne, čo je aktuálna suma detských prídavkoch, pri priemernom zhodnotení trhov mu takto môže za 18 rokov našetriť 29.600 eur. Ak by peniaze odkladal iba desať rokov, našetrená suma by klesla na 11.200 eur. Dôvodom je efekt zloženého úročenia, v rámci ktorého sa nezhodnocuje len vklad, ale aj minulé výnosy.
Dôležitým predpokladom podľa analytika však je, aby peniaze neležali napríklad na bežných účtoch s takmer nulovým úrokom. „V takom prípade totiž zložené úročenie nefunguje. Dôvod je jednoduchý - pri nulovom úroku je aj výnos nulový. Lepšie je peniaze investovať,“ vysvetlil s tým, že dlhodobý investičný horizont zvyšuje výnos a znižuje riziko, ktoré je s investovaním vždy spojené.
Pripustil, že zložitejšia je situácia rodičov, ktorí majú viac detí. Podľa dát spoločnosti 57 % rodičov odkladá iba jednému dieťaťu, 37 % dvom a iba 6 % trom a viacerým. „Tieto údaje čiastočne kopírujú demografiu. Podľa posledného sčítania obyvateľstva sú rodiny s jedináčikmi najpočetnejšie. Tvoria vyše 50 % rodín so závislými deťmi, teda takými, o ktoré sa ich rodičia ešte starajú. Podiel rodín s troma a viacerými deťmi je 12 %. Iba polovica z nich však podľa údajov Portu svojim deťom šetrí,“ doplnil Malina. Viacdetným rodinám totiž častejšie chýbajú peniaze, preto nemajú z čoho odkladať potomkom na budúcnosť.