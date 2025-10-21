< sekcia Ekonomika
Mladí ľudia sú digitálne zruční, zápasia však s tímovou prácou
Vyplýva to z najnovších výsledkov IT Fitness Testu.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Najväčšie testovanie digitálnych kompetencií v regióne ukazuje, že mladí ľudia sú digitálne gramotní, no stále zápasia s tímovou prácou, interpretáciou údajov a používaním kancelárskych nástrojov. Vyplýva to z najnovších výsledkov IT Fitness Testu, ktoré v utorok odprezentovala Digitálna koalícia spolu so zástupcami štátneho sektora.
„Digitálne vzdelávanie je dnes základom konkurencieschopnosti krajiny. Ak chceme, aby Slovensko držalo krok s najvyspelejšími štátmi, musíme mladým dať viac než len prístup k technológiám. Musíme ich viesť k pochopeniu tvorivosti a zodpovednosti pri ich používaní,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Priemerná úspešnosť slovenských žiakov vo veku sedem až 16 rokov dosiahla v rámci testovania 55,09 %, pričom najlepšie výsledky dosiahli v kategóriách internet (64,13 %) a bezpečnosť (67,68 %). Najnižšiu úspešnosť vykázali v kategórii kancelárskych nástrojov (39,07 %). Žiaci, ktorí vypĺňali test pre stredné školy, dosiahli najlepší priemerný výsledok spomedzi krajín V4, a to 58,69 %. Respondenti starší ako 15 rokov boli najúspešnejší v oblasti bezpečnosti (69,15 %) a najslabšie výsledky mali takisto v oblasti kancelárskych nástrojov (49,25 %).
„Tento test je nastavený tak, aby jeho úspešnosť pri optimálnom nastavení bola zhruba 50 - 60 %,“ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. „Takže tie výsledky sú dobré, až by som povedal veľmi dobré,“ skonštatoval.
Výsledky testu podľa Digitálnej koalície potvrdzujú, že slovenským študentom sa darí v rozpoznávaní bezpečnostných rizík a jednoduchom vyhľadávaní informácií, no majú rezervy v hľadaní súvislostí, riešení neznámych situácií, práci v tíme a v pochopení textov a údajov.
Do 14. ročníka IT Fitness Testu 2025 sa zapojilo viac ako 205.000 respondentov z krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Historicky najvyššia účasť bola v Poľsku, ktoré sa stalo lídrom v počte zapojených účastníkov s viac ako 70.000 otestovanými. Na Slovensku test absolvovalo viac ako 66.000 ľudí, z toho vyše 60.000 tvorili študenti základných a stredných škôl. Do testovania sa v SR zapojilo aj viac ako 5000 pedagógov.
