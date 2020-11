Mladí podnikatelia vyhlásili anketu o cenu Byrokratický nezmysel roka

Bratislava 11. novembra (TASR) - Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) vyhlásilo už deviaty ročník ankety Byrokratický nezmysel roka. Cieľom tejto anticeny je identifikovať nezmyselné byrokratické povinnosti, ktoré zbytočne zaťažujú podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných. Svojich favoritov môžu podnikatelia nominovať na internetovej stránke www.byrokratickynezmysel.sk do 22. novembra. Informoval o tom Ľuboš Kolesár zo ZMPS.



Byrokratickým nezmyslom roka sa v minulosti stali predpisy, ktoré boli nelogické, nesplniteľné alebo spôsobovali nadmernú administratívnu záťaž. "Z finalistov v uplynulých ročníkoch je z našej legislatívy odstránených viac ako tretina. Firmy už napríklad nemusia bankám hlásiť, či majú povinnosť mať závierku overenú audítorom ani hlásiť daňovému úradu, že si založili podnikateľský účet. Vydavatelia nemusia posielať výtlačky beletrie do parlamentnej či vedeckých knižníc, majitelia reštaurácií sa môžu rozhodnúť, či umožnia vstup zákazníkom so psom a zamestnávateľom už nehrozí pokuta, ak nebudú inzerovať pracovné miesta na stanovených portáloch," uviedol Kolesár.



Napriek antibyrokratickým balíčkom či "kilečkám" sa musia podnikatelia stále boriť s množstvom zbytočných povinností a obmedzení. Kolesár upozornil, že ak chce napríklad dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu, musí požiadať úrady o povolenie. Tí, ktorí dávajú zákazníkom vrecká na tovar, sa považujú za výrobcov odpadu a musia sa registrovať na ministerstve. "Dohodárom" zas legislatíva neumožňuje mať v pracovnej náplni tvorbu fotiek, písanie textov či programovanie.



Organizátori vyberú tohtoročnú Top 10 po verifikácii jednotlivých nominácií a o Byrokratickom nezmysle roka 2020 rozhodne decembrové on-line hlasovanie.