Mladí poľnohospodári sa môžu prihlásiť do výzvy do konca septembra

Bratislava 27. septembra (TASR) - Mladí poľnohospodári majú už iba niekoľko dní na podanie žiadosti na podporu začatia podnikateľskej činnosti. Upozornila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



Výzva, do ktorej môžu mladí poľnohospodári ešte stále posielať svoje žiadosti, je otvorená od 1. júla do 30. septembra 2022. Aktuálne eviduje PPA 32 žiadostí.



O podporu sa môžu uchádzať začínajúci poľnohospodári v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ak ich podnikateľská história nepresahuje dva roky k dňu podania žiadosti. Na jeden projekt je možné získať 50.000 eur. Celková alokácia na výzvu predstavuje sumu 28,95 milióna eur.



Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.