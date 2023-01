Mladí s hypotékou môžu opäť využiť daňový bonus na zaplatené úroky

Bratislava 22. januára (TASR) - V úvode roka v súvislosti s úvermi mladí ľudia pravidelne riešia aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Ak spĺňajú podmienky, môžu si o sumu bonusu znížiť svoju daňovú povinnosť, stačí mať potvrdenie z banky. Upozornila na to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



"Ak si mladí ľudia chcú uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, musia splniť podmienku veku, účelu úveru aj príjmu. Úľava sa týka úverov poskytnutých po 31. 12. 2017 a klientov, ktorí ku dňu podania žiadosti o hypotéku mali od 18 do 35 rokov. Ak sú v úvere dvaja, napríklad partneri, manželia či iné osoby figurujúce ako dlžník a spoludlžník, vekovú hranicu musia spĺňať obaja," uviedla Šablová.



Ďalšou podmienkou na uplatnenie daňového bonusu je, aby banka klientom poskytla hypotéku s účelom nadobudnutie, rekonštrukcia, údržba či výstavba, dodala riaditeľka pre úvery. Bonus sa teda podľa jej slov nevzťahuje na refinančné a bezúčelové úvery.



Splnenie podmienky príjmu na uplatnenie daňového bonusu sa viaže na predchádzajúci rok pred podpisom zmluvy o úvere. V tom roku nesmel príjem záujemcov o úver presiahnuť 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Tak ako sa každoročne mení priemerná výška príjmu podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR, zároveň sa mení aj tento maximálny limit.



Pre klientov, ktorí podpísali hypotéku vlani a chcú si uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky, platí, že ich priemerný hrubý príjem predminulý rok nesmel presiahnuť 1574,30 eura pri jednom žiadateľovi a dvojnásobok pri dvoch, vyčíslila Šablová. "Podmienka maximálneho príjmu musí byť splnená len raz v období posudzovania hypotéky," objasnila. V ďalších rokoch môže byť príjem vyšší, dodala.



Na daňovú úľavu majú klienti nárok počas prvých piatich rokov po čerpaní hypotéky. "Daňový bonus sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2022, maximálne z výšky úveru 50.000 eur," spresnila odborníčka. Hypotéka, ktorú banka klientovi poskytla, mohla byť aj vyššia, no bonus sa vypočíta len zo zaplatených úrokov zo sumy 50.000 eur, vysvetlila.



Daňový bonus je maximálne 400 eur. Klienti si ho môžu uplatniť na základe potvrdenia z banky o zaplatených úrokoch.



Banky budú v najbližších týždňoch klientom s nárokom na daňový bonus posielať potvrdenie o výške zaplatených úrokov na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky, do internet bankingu, doplnila odborníčka. To stačí odovzdať zamestnávateľovi so žiadosťou o ročné zúčtovanie, respektíve, ak klient podniká, priloží ho k daňovému priznaniu, uzavrela.