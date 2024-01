Mladí si aj tento rok môžu uplatniť daňový bonus na úroky z hypoték

Bratislava 26. januára (TASR) - Daňový bonus na zaplatené úroky si mladí ľudia s hypotékou môžu uplatniť aj v tomto roku, zatiaľ podľa doteraz platných pravidiel. Pre tých, ktorí si zoberú úver na bývanie v roku 2024, budú platiť už nové pravidlá. V obidvoch prípadoch však musia splniť viacero podmienok.



Daňový bonus podľa doterajších pravidiel sa vzťahuje na úvery poskytnuté po 31. decembri 2017 do konca minulého roka a klientov, ktorí ku dňu podania žiadosti o hypotéku mali najviac 35 rokov. Ak sú v úvere dve osoby figurujúce ako dlžník a spoludlžník, vekový limit musia spĺňať obaja.



"Ďalšou podmienkou je, že banka klientom poskytla úver na bývanie s účelom nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba či rekonštrukcia nehnuteľnosti, prípadne na kombináciu spomínaných účelov. Bonus sa teda nevzťahuje na refinančné alebo bezúčelové hypotéky," priblížila riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



Ďalšou podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je maximálny príjem, ktorý klient musel splniť pri posudzovaní žiadosti o úver. Pre klientov, ktorí podpísali hypotéku v roku 2023 platí, že ich priemerný hrubý príjem v roku 2022 nesmel presiahnuť 1695,20 eura pri jednom žiadateľovi a 3390,40 eura pri dvoch žiadateľoch.



"Podmienka maximálneho príjmu musí byť splnená v období posudzovania hypotéky. V ďalších rokoch splácania už príjem môže byť vyšší, ale nárok na daňový bonus klient nestratí. Môže si ho uplatňovať počas piatich rokov od začiatku úročenia hypotéky," doplnila odborníčka.



Daňový bonus sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov počas roku 2023, maximálne však zo sumy 50.000 eur. Výška daňového bonusu je ohraničená maximálnou sumou 400 eur. O vypočítaný bonus sa potom zníži daň daňovníka.



Nové výhodnejšie podmienky pre tento daňový bonus platia od roku 2024. Vzťahovať sa už bude na celú výšku úveru. "Zároveň sa príjmový strop klientov zvýši z 1,3-násobku na 1,6-násobok priemernej mzdy a zvyšuje sa aj maximálna výška bonusu, a to na sumu 1200 eur. Tento daňový bonus tak bude pre mladých ľudí s hypotékou atraktívnejší," zhodnotila Šablová. Novinkou je, že nehnuteľnosť, ktorou sa hypotéka financuje, nesmie byť prenajímaná.



Nové podmienky daňového bonusu sa vzťahujú na klientov s uzavretou zmluvou o úvere od 1. januára 2024. Prvýkrát si ho tak budú môcť uplatniť v roku 2025, keď budú riešiť svoje daňové priznanie za predošlý rok.



Klienti si daňový bonus na zaplatené úroky môžu uplatniť na základe potvrdenia, ktoré im vydá ich banka. "Banky obvykle posielajú potvrdenie o výške zaplatených úrokov klientom elektronicky do ich internetbankingu, alebo na ich korešpondenčnú adresu. Potvrdenie z banky potom stačí odovzdať svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak klient podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu," vysvetlila Šablová.



Pripomenula, že ľuďom, ktorí mali vlani svoju hypotéku vo výročí fixácie, mohol vzniknúť aj nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Banka im v tom prípade pošle aj potvrdenie, ktoré sa viaže na túto novú úľavu. Klient si však môže uplatniť len jeden z bonusov a je na ňom, pre ktorý sa rozhodne.