Mladí trnavskí inovátori chcú pomôcť s reštartom ekonomiky

Trnava 10. mája (TASR) - Mladí trnavskí inovátori sa rozhodli pomôcť slovenským firmám udržať sa v kondícii aj v situácii vyvolanej novým koronavírusom. Vytvorili newsletter, pomocou ktorého každý týždeň reflektujú aktuálne udalosti spojené s koronou vo svete podnikania. Využívajú pri tom reálne štúdie a skúsenosti z vlastnej praxe, prípadových štúdií aj zahraničných spriatelených agentúr. Informoval o tom Adam Brocka z inovačného štúdia Kiuub z Trnavy.



"Keďže za normálnych okolností pomáhame klientom s prípravou na budúcnosť a ich dlhodobú udržateľnosť a dnes je situácia iná, musíme sa zmeniť všetci a naraz. Preto sme sa rozhodli podeliť o to, v čom sme doma - prinášame scenáre, prípadové štúdie, nástroje a know-how, ktoré v tomto procese firmám pomôže," uviedol Brocka. Povedal, že celý svet rieši teraz rovnaké problémy. "Čo však nemáme spoločné je, v akej fáze ich riešenia sa nachádzame. Práve to je dôvod, prečo nemusíme stavať na zelenej lúke. To, akým problémom budeme čeliť pri návrate do normálu, nemusíme len hádať. Stačí sa pozrieť napríklad na Čínu, kde je jasne vidieť dôsledky „odloženej spotreby," konštatoval. Štúdio tak vytvorilo projekt s názvom Reštart po korone.