Mliečna vertikála má podporiť všetkých, od chovateľov po výrobcov

Na snímke budova Zvolenskej mliekarne vo Zvolene 2. mája 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 2. mája 2022 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR plánuje podporiť v období, keď potravinárske podniky sužuje extrémny nárast vstupov, tzv. mliečnu vertikálu, teda reťazec od chovateľov dojníc, prvospracovateľov mlieka až po producentov mliečnych výrobkov. Počas svojho výjazdu vo Zvolenskej mliekarni to uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).,“ informoval. Táto pomoc má smerovať na odstránenie investičného dlhu. Do tohto balíka podpory sa podľa Vlčana prihlásilo 625 projektov. „“ priblížil ďalšie formy pomoci minister.“ uviedol počas návštevy mliekarne prezident Slovenského mliekarenského zväzu Marián Šolty. „,“ podotkol.Podľa riaditeľa Zvolenskej mliekarne Juraja Bladu sa do už avizovaných výziev zapojila aj ich spoločnosť. „,“ konštatoval. Podľa neho podpora, ktorá smeruje do mliekarenstva, pomôže zachovať či už stavy dojníc, alebo slovenských spracovateľov mlieka a výrobcov. Ako zdôraznil, spoločnosť momentálne najviac trápia práve ceny energií, ako aj materiálov potrebných na výrobu.Zvolenská mliekareň patrí medzi etablované spoločnosti v sektore spracovania mlieka a mliečnych výrobkov, počas svojej existencie niekoľkokrát menila majiteľov, od roku 2018 je späť v čisto slovenských rukách.