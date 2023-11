Mliečny sektor je podľa SPPK v zložitej situácii

Banská Bystrica/Bratislava 30. novembra (TASR) - Mliečny sektor je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v zložitej situácii. Chovateľov dojníc pre nárast nákladov neustále ubúda, ekonomická situácia nepraje ani mliekarňam. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR problém vníma a mliekarenskému odvetviu plánuje pomôcť.



"Celý mliečny sektor, chovatelia aj mliekarne, v posledných rokoch riešil najmä dôsledky celosvetovej pandémie a vplyv vojny na Ukrajine. Nárast cien vstupov vo výrobe znížili rentabilitu výroby najmä v prípade malých regionálnych výrobcov, ktorí majú vlastné chovy dojníc a mlieko spracovávajú do svojich výrobkov," skonštatovala pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Mliekarenské odvetvie podľa SPPK v uplynulých rokoch nepriaznivo ovplyvnil nárast cien za pohonné hmoty, energie, hnojivá, krmivá, obalové materiály či vysoká cena práce a výroba kravského mlieka sa po pandémii stala ešte viac nerentabilnou. "V tomto roku sa náklady zvýšili o 13 percent oproti roku 2022," dodala Holéciová.



Podľa SPPK na Slovensku naďalej dochádza k úbytku v počte chovateľov dojníc, v uplynulom období sa však zmierňuje. "Za ostatných päť rokov prestalo chovať dojnice v priemere 25 chovateľov ročne, v tomto roku máme úbytok 13 podnikov, ktoré prestali s chovom dojníc. Ale ešte stále nemôžeme povedať, že sektor prvovýroby surového kravského mlieka je zastabilizovaný," priblížila Holéciová s tým, že aktuálne sa na Slovensku chová približne 110.000 dojníc.



Chovatelia dojníc a mliekarne sa podľa SPPK boria aj s výrazným investičným dlhom. "Okrem modernizácie výroby potrebujú riešiť aj otázku pracovnej sily, zvyšujúcich sa nákladov na výrobu spracovaného mlieka a mliečnych výrobkov a pokračovanie odvodových úľav za svojich zamestnancov," doplnila Holéciová.



Rezort pôdohospodárstva pre TASR uviedol, že problematickú situáciu v mliekarenskom odvetví vníma a sektoru chce pomôcť. "MPRV SR si je vedomé nízkej miery konkurencieschopnosti slovenských prvovýrobcov i spracovateľov a eviduje ich aktuálnu situáciu. Našou snahou je zintenzívniť využitie národných i komunitárnych finančných prostriedkov, najmä fondov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu tých sektorov, ktoré budú mať najväčší prínos pre vidiek a potravinovú bezpečnosť," priblížil pre TASR komunikačný odbor rezortu.



Pri Banskej Bystrici v uplynulých dňoch po viac ako 30 rokoch skončila Mliekareň Kopanice Selce, podnik ešte vlani upozorňoval na kritickú situáciu, v ktorej sa regionálni výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc nachádzajú. O zániku či redukcii výroby v iných firmách v súčasnosti SPPK ani rezort pôdohospodárstva nemá vedomosť.



"Výpadok v produkcii mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré pochádzali z mliekarne Selce, z celoslovenského pohľadu našťastie neovplyvní trh v rámci celého Slovenska. Je to však mimoriadne nepríjemná správa. Išlo o regionálnu mliekareň, ktorej filozofiou bola výroba a spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov priamo z daného regiónu. Táto situácia nás mrzí o to viac, že práve lokálne potraviny sú obrovskou pridanou hodnotou pre krajinu," skonštatovala Holéciová.