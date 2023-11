Mliekareň v Selciach po vyše 30 rokoch fungovania ukončuje výrobu

Selce 29. novembra (TASR) - Mliekareň Kopanice Selce pri Banskej Bystrici po vyše troch desaťročiach ukončuje svoju výrobu. Podnik o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke, pre TASR to potvrdil konateľ spoločnosti Peter Oťahel.



Dôvody konca selčianskych mliekarní nechcel Oťahel rozvíjať a uviedol, že situácia v odvetví sa v uplynulých rokoch nezlepšila. Podnik ešte vlani spolu s predstaviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na tlačovej konferencii upozornil na kritickú situáciu, v ktorej sa regionálni výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc nachádzajú pre nárasty cien vstupov vo výrobe.



"Žiaľ, dlhodobo so stratou nevieme podnikať. Pokiaľ nepríde podpora producentom mlieka, o pár týždňov už žiadne mlieko z nášho družstva nebude," uviedol v júni 2022 Oťahel.



Mliekareň Kopanice Selce začala fungovať v roku 1991 a zameriavala sa najmä na výrobu kyslomliečnych výrobkov, a to napríklad jogurtov. Výrobky spoločnosť vyrábala z mlieka z vlastného chovu dojníc na družstve v Selciach. Ako firma uvádza na svojej webovej stránke, v roku 2020 do podniku vstúpil nový investor, ktorý pristúpil aj k celkovej rekonštrukcii mliekarne.