Mliekarenský zväz: Ceny mliečnych výrobkov ovplyvní konsolidácia

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ceny mliečnych výrobkov na Slovensku ovplyvní jednak "ruka trhu", ako aj konsolidácia. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).



"Pozitívne opatrenie zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny neprinieslo očakávaný pokoj na cenovkách potravín. Naopak, s pribúdajúcimi informáciami o opatreniach v konsolidačnom balíčku začali narastať prepočty finančných dosahov nielen na slovenských výrobcov potravín, ale aj na farmárov ako výrobcov surovín či výrobcov obalov, prídavných látok a všetkých ďalších vstupov, energie nevynímajúc," priblížila.



Zvýšenie celkovej DPH na 23 % a transakčná daň vytvoria podľa Nouzovskej v príjmoch potravinárov takú dieru, že zaplátať ju budú musieť iba vyššími cenami. "A zrazu tá malá výhoda zo zníženej DPH je preč, ešte ani nezačala platiť," podčiarkla.



Vyčíslila, že transakčná daň bude stáť mliekarenský spracovateľský priemysel viac ako 2,2 milióna eur po modelovom prepočte. Avšak v reťazci sa faktor 0,4 % bude multiplikovať a nikto nevie odhadnúť, ako vážne vstúpi do cenotvorby potravín. "Táto daň zrejme najviac dobehne výrobcov potravín, pretože pri tejto výrobe nie je možné nakúpiť suroviny dopredu na celý rok na sklad, farmárom za poľnohospodársku surovinu je potrebné uhrádzať priebežne a potraviny je potrebné do obchodu dodávať skoro denne," zdôraznila.



Upozornila, že vplyvy konsolidácie sa očakávajú od januára budúceho roka, avšak trh s mliekom a mliečnymi výrobkami sa výrazne začína meniť už teraz. Cena masla na pultoch podľa nej jasne ukázala, že na európskom trhu s mliekom dochádza k zvyšovaniu cien a Slovensko tento trend neobíde.



"V súčasnosti sa začína viac prejavovať nedostatok mlieka v Európskej únii (v prvom polroku 2024 to bol pokles o 0,4 %) v dôsledku horúceho leta, resp. následných povodní, ako aj veterinárnych ochorení, napr. v Holandsku choroba modrého jazyka. Na Slovensku je síce produkcia mierne vyššia oproti minulému roku (1,5 %), avšak tento fakt nezastaví nárast ceny surového kravského mlieka. Cena surového kravského mlieka v Európe stúpa a v súčasnosti je v priemere vyššia ako na Slovensku. To dáva jasný signál k tomu, že cena za surové kravské mlieko bude rásť aj na Slovensku. Zvýšená cena suroviny sa nevyhnutne musí premietnuť aj do cien mliečnych výrobkov," dodala.



"Mlieko a mliečne výrobky patria k základným potravinám, preto sú každodenné otázky na dôvody vyšších cien oprávnené. Pre slovenských spracovateľov mlieka nastáva veľmi ťažká situácia, keď musia nájsť rovnováhu medzi férovou cenou pre farmára, férovou cenou pre spotrebiteľa a pokrytím vlastných nákladov. Ak túto rovnováhu nebude spolutvoriť aj obchod, niekto z tejto vertikály bude ťahať za kratší koniec," uzavrela Nouzovská.