Mliekarenský zväz: Slintačka a transakčná daň ohrozujú ceny výrobkov

Bratislava 12. mája (TASR) - Dôsledky slintačky a krívačky (SLAK) a dosahy transakčnej dane ohrozujú ceny slovenských mliečnych výrobkov. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Dá sa podľa nej očakávať, že slovenskí mliekari budú postupne nútení zvyšovať ceny svojich mliečnych výrobkov.



Spresnila, že ťažkú situáciu, ktorú prinieslo ochorenie SLAK, riešili spolu prvovýrobcovia so spracovateľmi tak, aby sa minimalizovali dôsledky na celú vertikálu. Napriek mnohým opatreniam prišlo Slovensko o asi 7 % produkcie surového kravského mlieka s koncentráciou na produkčnú oblasť juhozápadného Slovenska, kde táto strata tvorí až 13 % produkcie.



„Nemôžeme konštatovať, že je všetko v poriadku. S nástupom letných mesiacov sa cena surového kravského mlieka s mierne sa znižujúcim obsahom tuku a bielkovín znižuje. V súčasnom období však tento vývoj neočakávame. Znížená produkcia mlieka, dopyt po surovine v okolitých krajinách, najmä v Českej republike a vyššie ceny v okolitých krajinách prinútia slovenských spracovateľov surového kravského mlieka zabojovať o slovenskú surovinu a ponúknuť za ňu vyššiu cenu,“ priblížila Nouzovská.



Tieto neplánované náklady sa musia podľa jej slov nevyhnutne premietnuť do ekonomiky každého podniku a budú jedným z určujúcich faktorov cenotvorby mliečnych výrobkov v nadchádzajúcom období. „Navyše, mliekari najväčšie finančné straty zaznamenali v obchodných vzťahoch a ostáva nám iba veriť, že sa tieto vzťahy úspešným porazením ochorenia slintačky a krívačky na Slovensku dostanú na predchádzajúcu úroveň,“ podčiarkla.



Zdôraznila, že slovenskí spracovatelia mlieka a producenti mliečnych výrobkov vítajú vždy všetky kroky štátu, ktoré majú pomôcť sektoru poľnohospodárstva a potravinárstva. Takým krokom bolo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny. Súbežne s týmto pozitívnym krokom však v rámci konsolidácie prišla transakčná daň, ktorej dôsledky po prvom mesiaci účinnosti podniky mliekarenského priemyslu vyčíslili na asi 100.000 eur. Znamená to, že na transakčnej dani mliekarenský priemysel zaplatí štátu minimálne 1,2 milióna eur ročne. Aj tieto zvýšené náklady musia mliekari kompenzovať, aby neuviedli celý priemysel do existenčnej straty.



„Dá sa preto očakávať, že v kontexte uvedených informácií budú slovenskí mliekari postupne nútení zvyšovať ceny svojich mliečnych výrobkov. Je dôležité a veľmi si želáme, aby tak obchodníci, ako aj spotrebitelia nevyhnutnosť týchto krokov v záujme stabilizácie prvovýroby a spracovania mlieka na Slovensku pochopili a zostali slovenským mliečnym výrobkom verní,“ dodala Nouzovská.