Mliekari: Spotreba mliečnych výrobkov je oproti odporúčanej v SR nízka

Bratislava 20. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov v množstve minimálne 220 kg na osobu za rok. Ich spotreba na Slovensku je oproti odporúčanej stále nízka, pohybuje sa na úrovni 189 kg na osobu za rok. Uviedli to slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka pri príležitosti utorkového (21. 5.) Medzinárodného dňa mlieka, ktorý sa na celom svete každoročne oslavuje tretí májový utorok.



Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka od roku 2008 realizujú aktivity s cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Aktivity realizujú z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú rovnakým dielom za každý liter vydojeného a spracovaného kravského mlieka. Týmito aktivitami sa za obdobie od roku 2008 podarilo zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo 153 kg na 189 kg na osobu za rok.



"Nielen počas Medzinárodného dňa mlieka, ale až do konca mája sa môžu školské kolektívy a rodiny prihlásiť na deň otvorených dverí na mliečnych farmách. Ukázať cestu mlieka školákom, ale aj rodinám sa rozhodli slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka rovno na mieste, odkiaľ mlieko pochádza. Brány 36 slovenských mliečnych fariem sa otvoria 14. júna pre školské kolektívy a 15. júna pre rodiny s deťmi. Na deň otvorených dverí je možné sa prihlásiť na www.adoptujkravicku.sk najneskôr do 31. mája," priblížila Gabriela Ruzsik, marketingová manažérka Mliečneho fondu.



"Medzinárodný deň mlieka považujeme za deň úcty ku všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na výrobe, spracovaní, doprave, predaji či konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov," doplnila Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).



Mlieko je zložením nenahraditeľným pre zdravú výživu, je to potravina s najširším účinným spektrom. Hlavné zložky - bielkoviny, tuk, mliečny cukor, minerálne látky a tiež esenciálne nutričné látky, vitamíny a iné dôležité látky - robia z mlieka komplexnú vyváženú potravinu pre všetky vekové i zdravotné kategórie ľudí. K zdravej výžive prispievajú aj živé mliečne kultúry so svojimi probiotickými vlastnosťami, najmä svojou biologickou hodnotou významne pozitívne ovplyvňujú tráviaci systém a metabolizmus ľudí a tým aj zdravie.



Výroba mlieka a mliečnych výrobkov podlieha prísnej európskej aj národnej legislatíve. Celý proces od výroby, cez spracovanie až po samotný predaj na pultoch je pod stálym veterinárnym dozorom, čím je zaručená bezpečnosť slovenských mliečnych výrobkov.