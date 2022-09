Mliekari vítajú vládnu podporu 50 mil. eur na zmiernenie dosahov sucha

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) vítajú schválenie mimoriadnych finančných prostriedkov vo výške 50 miliónov eur na zmiernenie dosahov sucha na živočíšnu výrobu a objemové krmoviny, ktoré v stredu (21. 9.) schválila vláda.



Vyčlenené prostriedky pomôžu podľa mliekarov zlepšiť katastrofálnu situáciu, do ktorej sa prvovýroba mlieka dostala. Finančné prostriedky prinesú aj stabilizáciu počtu dojníc, ktoré na Slovensku dlhodobo klesajú.



"Intenzívne sme komunikovali s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nevyhnutnosti kompenzácie zvýšených nákladov na výrobu mlieka v dôsledku sucha. Naša analýza dosahov sucha na produkciu vybraných krmív hovorí o 44-percentnom výpadku produkcie kukurice na siláž. Veľké straty na úrode a kvalite sme zaznamenali aj pri jednoročných a viacročných krmovinách. Jednoročné krmoviny na ornej pôde zaznamenávajú podľa našej analýzy pokles produkcie o 42 % a viacročné krmoviny pokles v objeme o 43 %," povedal Alexander Pastorek, predseda SZPM.



Rast nákladov pri prvovýrobe mlieka len z dôvodu extrémneho sucha dosahuje podľa neho 500 eur na dojnicu na rok, čo z hľadiska domácej produkcie znamená dodatočné finančné náklady v objeme prevyšujúcom 50 miliónov eur.



Poznamenal, že prvovýrobcov mlieka okrem sucha a následného vplyvu na plodiny ovplyvnili aj mimoriadne letné horúčavy, ktoré sú dôvodom denného poklesu dodávok mlieka o 6 %. "Tepelný stres zvierat si vyberá svoju daň aj v podobe zhoršenia reprodukčných ukazovateľov stáda, čo sa postupne prejaví znížením produkcie mlieka v budúcom roku," zdôraznil Pastorek.



Jednou z podmienok získania podpory by malo byť udržanie stavov hospodárskych zvierat s individuálnou toleranciou do maximálne 5 % k 31. augustu budúceho roka. "Vítame, že ministerstvo pôdohospodárstva má záujem stabilizovať klesajúce počty dojníc, ktoré môžu priniesť zníženie produkcie mlieka. Slovenskí spracovatelia potrebujú istotu dodávok, ktoré toto opatrenie do 31. augusta 2023 istým spôsobom garantuje," uzatvoril Marián Šolty, prezident SMZ.