Mlyn Kolárovo má problematické obilie z Ukrajiny zlikvidovať do 15.7.

Bratislava 27. júna (TASR) - Mlyn Kolárovo má problematické obilie z Ukrajiny obsahujúce v EÚ nepovolený pesticíd zlikvidovať do polovice júla. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s odvolaním sa na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR.



"Na základe rozhodnutia o námietkach vydaného riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno bol na likvidáciu predmetnej pšenice určený termín do 15. júla 2023. Od 31. mája začal prevádzkovateľ s premiestňovaním ukrajinskej pšenice zo sila číslo 61 do plošného skladu," spresnilo agroministerstvo.



V súčasnej dobe je predmetná pšenica podľa informácií MPRV uložená v plošnom sklade. "Mlyn Kolárovo aktuálne oslovil viacero spoločností vo veci likvidácie obilia. Stále platí zákaz akejkoľvek manipulácie a umiestňovanie na trh," dodal agrorezort.



Aj tretia, tzv. arbitrážna vzorka odobratá z ukrajinského obilia v Mlyne v Kolárove bola pozitívna na zakázaný pesticíd. Oznámil to 2. mája na mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bývalý dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Výsledky analýzy sa týkali 1500 ton ukrajinskej pšenice, ktorú v kolárovskom mlyne zachytili veterinári v polovici apríla. Podľa nej sa v kontrolovanej vzorke potvrdil výskyt pesticídu, ktorý v EÚ nie je povolený.