Mlyn Kolárovo: Vyvodenie dôsledkov pri obilí z Ukrajiny je predčasné

Bratislava 17. apríla (TASR) - Akciová spoločnosť Mlyn Kolárovo považuje vyvodenie dôsledkov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pri obilí z Ukrajiny za predčasné a jeho vyhlásenia o nebezpečnej koncentrácii pesticídov "minimálne za zavádzajúce". Kontrola a opatrenie sa podľa spoločnosti týka iba jednej šarže obilia.



"Všetky naše výrobky v spotrebiteľskom balení, všetky naše výrobky balené pod značkami obchodných reťazcov sú vyrábané na 100 % zo pšenice zo Slovenska. K dnešnému dňu sú nám k dispozícii výsledky analýzy iba prvej vzorky, ale výsledky rezervnej a rozhodujúcej vzorky stále nie, preto vyvodenie dôsledkov považujeme za predčasné," podčiarkol v stanovisku Mlyn Kolárovo.



Predmetná šarža pšenice bola podľa spracovateľa obilia okamžite zablokovaná. "Predmetné obilie sme nakúpili od spoločnosti registrovanej v SR, obilie bolo uvoľnené kontrolnými orgánmi do voľného obehu. Dodávateľ deklaroval kvalitu podľa platných predpisov v SR. Každé jedno auto sme testovali v našom laboratóriu na základné kvalitatívne parametre. Pšenicu s pôvodom z Ukrajiny sme testovali na rezíduá pesticídov a na iné parametre v externom akreditovanom laboratóriu viackrát, súlad s predpismi bol vždy potvrdený. Na rezíduá pesticídov neexistujú rýchlotesty, preto testovanie každej dodávky nie je možné," spresnila spoločnosť.



Kontrolné orgány podľa firmy taktiež viackrát cielene kontrolovali obilie z Ukrajiny, všetky predchádzajúce kontroly potvrdili súlad s predpismi. "Naša spoločnosť nakúpila približne 16.000 ton obilia s pôvodom z Ukrajiny od júna minulého roku. Toto množstvo je menej ako 12 % ročne spracovaného obilia," podčiarkol Mlyn Kolárovo s tým, že pšenica a všeobecne obilie z Ukrajiny má vysokú kvalitu.



Látka Chlorpyrifos, ktorej rezíduá boli identifikované, sa podľa spoločnosti stále používa vo viac ako 100 krajinách sveta. Látka bola povolená aj v EÚ do roku 2020 - v USA do roku 2021, maximálna povolená hladina bola 0,05 mg/kg v prípade pšenice, teda približne dvakrát väčšia koncentrácia ako nameraná hodnota, aktuálna povolená hodnota je 0,01 mg/kg.



Mlyn zdôraznil, že nameraná hodnota podľa prvých výsledkov je 0,026 mg/kg. Táto hodnota sa však vzťahuje na obilie pred čistením a spracovaním, podľa dostupných štúdií počas spracovania dôjde k zníženiu hladiny rezíduí, ale výsledky z akreditovaného laboratória ešte nie sú k dispozícii.



"Taktiež chceme pripomenúť, že európska legislatíva pred novelizáciou povolených pesticídov definovala maximálne hladiny rezíduí Chlorpyrifosu pre niektoré produkty na úrovni 2 až 3 mg/kg, teda 76 až 115-krát vyššiu hodnotu ako v tomto prípade. Vyhlásenia agrorezortu o nebezpečnej koncentrácii považujeme preto minimálne za zavádzajúce," doplnil mlyn.



"Plne súhlasíme s MPRV, že kvalitná a zdravá potravina je prvoradá, preto maximálne spolupracujeme s kontrolnými orgánmi a predmetná šarža bola zablokovaná. Tiež súhlasíme s agrorezortom, že treba chrániť záujmy domácich pestovateľov obilia a súčasná európska politika veľmi škodí nášmu regiónu. Žiadame MPRV SR, aby nedevastoval potravinový sektor a záujmy pestovateľov nechránil stigmatizáciou a diskreditáciou našej spoločnosti, ale inými čestnými nástrojmi," dodal Mlyn Kolárovo.