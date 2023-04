Mlyn Kolárovo:Druhá vzorka ukrajinského obilia je v súlade s predpismi

Bratislava 18. apríla (TASR) - Druhá laboratórna vzorka ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo je v súlade s požiadavkami predpisov. Uviedol to pre TASR člen predstavenstva akciovej spoločnosti Mlyn Kolárovo Levente Varga. Ako prvý na výsledok upozornil portál noviny.sk .



"Dnes (18. 4.) sme dostali výsledky kontravzorky. Aj keď je tam nameraná minimálna hodnota, podľa posúdenia laboratória, vzorky sú v súlade s požiadavkami platného znenia predpisov," spresnil Varga.



"Tiež sme testovali múku vyrábanú z tejto pšenice. Výsledky potvrdzujú, že pesticídy v múke vôbec nie sú prítomné. To znamená, že moderné čistiace stroje sú schopné minimalizovať/odstrániť prípadné zostatky nepovolenej látky," informoval.



Dodal, že v spoločnosti taktiež testovali otruby. "Aj tam nameralo laboratórium minimálne hodnoty, ale hodnotenie aj v tomto prípade je pozitívne," doplnil.



"Pred hodnotením kvality tejto šarže potrebujeme počkať na výsledky tretej vzorky. V každom prípade je možné vyhlásiť, že vyrábaná múka neobsahuje žiadne rezíduá a plne vyhovuje požiadavkám EÚ," uzavrel v utorok Levente Varga.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informovalo 13. apríla, že na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca. Vyplýva z neho prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho.



V kontrolovanej vzorke sa potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. V pondelok (17. 4.) vláda SR zakázala dovoz obilia a niektorých agrokomodít z Ukrajiny.