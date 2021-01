Mlyn vo Veľkom Šariši chce mesto zmeniť na multifunkčný priestor

Veľký Šariš 30. januára (TASR) – Viac ako dvadsať rokov nevyužívanú budovu niekdajšieho mlyna chce mesto Veľký Šariš zmeniť na multifunkčný priestor. Objekt so šiestimi podlažiami, každé s rozlohou približne 900 štvorcových metrov, radnica kúpila koncom minulého roka za 150.000 eur.



"Naše mesto sa rozrastá, každý rok nám pribúda približne 120 obyvateľov a je veľký záujem o nové služby a rozvoj mnohých oblastí. Tie by mesto vedelo zabezpečovať v tejto budove. Či už je to zázemie pre kultúru alebo pre nejaké spoločenské aktivity. Je dlhodobo aj vízia napríklad ustáliť si priestor pre základnú umeleckú školu a prípadne aj rozvíjať otvorenie konzervatória. Niektoré podlažia sú možno aj vhodné pre komerčnú sféru, čiže vieme časť z nich prenajímať," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Ako povedal, spolupracujú s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej študenti v rámci ročníkových prác navrhnú možnosti využitia spomenutej budovy s priľahlým parkom. Následne bude mesto hľadať možnosti financovania projektu.



"Veľmi pekne na to nadväzuje aj náš podaný projekt, ktorý sa týka starého mlynského náhonu, ktorý išiel od mlyna. Chceme, aby bol využitý. Bude z neho nový cyklistický chodník. Má necelých 500 metrov, náklady sú takmer milión eur. Celkové náklady sú značné, ide o rôzne zásypy, premostenia, preložku plynu, odvodnenie. Je to v rámci eurofondovej výzvy cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý prešiel pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Mesto by malo na projekte participovať piatimi percentami, čo predstavuje necelých 50.000 eur," povedal Kall.



Mesto malo podľa jeho slov ku koncu minulého roka 6464 obyvateľov. "Máme vybudovaných takmer sedem kilometrov samostatných cyklistických chodníkov. Preto sme si aj stále hovorili, že máme viac ako jeden meter samostatného cyklochodníka na jedného obyvateľa. Preto samostatných, lebo to nie sú nejaké vyznačené koridory. Našim cieľom je do budúcna riešiť aj napojenie miestnej časti Kanaš na naše cyklochodníky," dodal Kall.