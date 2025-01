Mlynári majú dostatok obilia, dovoz múk zo zahraničia rastie

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) majú dostatok zásob obilnín na výrobu slovenskej múky až do žatvy. Negatívne však vnímajú nárast dovozu múk zo zahraničia. Tie prichádzajú na pulty predajní aj z krajín, kde sa vykupuje a spracováva obilie z Ukrajiny. Vo štvrtok na to upozornil generálny sekretár SSM Milan Lapšanský.



"Zásoby kvalitnej pšenice na výrobu rôznych druhov múk majú slovenské mlyny dostatočné až do najbližšej žatvy. Prirodzene však komunikujú so slovenskými pestovateľmi - prvovýrobcami, aby si vedeli zakontrahovať slovenské obilniny aj v ďalšom období. Prioritou pre všetkých členov Slovenskej spoločnosti mlynárov je totiž nákup slovenských surovín," uviedol Lapšanský.



Rok 2024 hodnotia členské mlyny SSM uspokojivo, a to napriek turbulentným obdobiam. Pšenice z úrody roku 2024 nebolo toľko ako v roku 2023, ale z pohľadu kvality bola výrazne lepšia. To sa však odrazilo na vyššom záujme a dopyte zahraničných odberateľov, a tak časť pšenice putovala bez pridanej hodnoty domáceho spracovania rovno do zahraničia.



"Negatívne však vnímame trend čoraz väčšieho dovozu múk a pekárensko-cestovinárskych a cukrárenských produktov zo zahraničia najmä zahraničnými reťazcami pôsobiacimi na Slovensku. Napriek tomu, že kapacity majú naše mlyny dostatočné, niektoré obchodné reťazce nepochopiteľne zintenzívnili dovozy múk z cudziny. Neraz pritom nie je isté, či sa v takýchto výrobkoch nenachádzajú obilniny z Ukrajiny, ktorých dovoz a predaj výrobkov z nich je na Slovensku zakázaný. Veríme však, že v spolupráci so štátnymi orgánmi kontroly dodržiavania zákazu dovozu zdynamizujeme," zdôraznil Lapšanský.