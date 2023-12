Mlynári majú nakúpené ideálne zásoby pšenice na výrobu múky

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenskí mlynári už majú nakúpené takmer ideálne zásoby potravinárskej pšenice a ďalších obilnín. Spotrebitelia tak budú mať k dispozícii dostatok múky vyrobenej z obilia vypestovaného na slovenských poliach až do budúcoročnej žatvy. Informoval o to vo štvrtok generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) Milan Lapšanský s tým, že tlak dovozu múky z Ukrajiny do EÚ však narastá.



"Slovenské mlyny vyrobia ročne viac než 300.000 ton pšeničnej a 13.000 ton ražnej múky, ktoré sú najvýznamnejšími produktami mlynského priemyslu na Slovensku. Aktuálne už naše mlyny majú takmer ideálne zásoby obilnín. Slovenskí spotrebitelia tak budú môcť siahnuť po slovenskej múke vo všetkých obchodných sieťach, ktoré zásobujeme," uviedol Lapšanský s tým, že pri múkach označených Značkou kvality SK garantuje výrobca pôvod pšenice zo Slovenska a jej proces výroby podlieha vyššej frekvencii kontrol priamo vo výrobných závodoch.



Dovoz múk na Slovensko zo zahraničia rastie vždy najmä v predvianočnom období. Ako uviedol, Európska komisia (EK) očakáva, že v hospodárskom roku 2023/2024 sa Ukrajina stane najväčším importérom pšeničnej múky na spoločný európsky trh s podielom presahujúcim 35 %. Na Slovensku aktuálne platí zákaz dovozu pšeničnej múky a pšenice z Ukrajiny až do odvolania. Lapšanský však dodal, že obchodníci každoročne dovezú na Slovensko približne 81.000 ton múky, ktorej hodnota presahuje 30 miliónov eur.



"Ide pritom o produkt, v ktorom je Slovensko sebestačné. Slovenskí mlynári sú však primerane zásobení obilím zo slovenských polí. Až do žatvy tak bude dostatok slovenskej múky," uzavrel Lapšanský.