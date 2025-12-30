< sekcia Ekonomika
Mlynári: Na Slovensko sa zrejme dovážajú produkty z ukrajinskej múky
Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má šesť členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 500 pracovníkov.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM) vyzýva orgány štátnej správy, aby bezodkladne riešili situáciu s masívnym dovozom mrazených pekárskych výrobkov z krajín západnej Európy. Nikto totiž nekontroluje, či tieto výrobky neboli vyrobené z ukrajinskej múky a ďalších tamojších surovín, ktoré môžu obsahovať rezíduá pesticídov, herbicídov či ťažké kovy. K slovenským spotrebiteľom sa tak dostávajú výrobky, ktoré môžu poškodzovať ich zdravie. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.
„Na Slovensko sa valia tisíce kamiónov mrazeného chleba, pečiva či koláčov zo západnej Európy a sú predávané slovenským spotrebiteľom pod marketingovými sloganmi ako ‚vybraté priamo z pece‘ či ‚do chrumkava upečené‘. Štátne orgány však zatiaľ vôbec nepreverujú, či neboli vyrobené z ukrajinskej múky a ďalších surovín, ktoré kúpili na západe so zľavou a následne výrobkami z nich zaplavujú krajiny strednej Európy, kde je ukrajinská múka aj pre vážne riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľa zakázaná,“ spresnil Lapšanský.
Obmedzenie dovozu, používania a predaja surovín a potravín z Ukrajiny podľa neho stanovuje vyhláška 364 z roku 2023 Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa zakázal vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom v Ukrajine na územie SR. Podľa tejto vyhlášky je dovoz zakázaný rovnako ako prepustenie týchto produktov do voľného obehu, spracovanie alebo uskladnenie. Zákaz importu a následnej distribúcie týchto tovarov zahŕňa množstvo surovín používaných pri výrobe múky i v pekárskom priemysle, napríklad pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu, pšeničnú múku, sójové bôby, tiež drvené, slnečnicové semená, tiež drvené či repný cukor. Dôvodom je využívanie rôznych pesticídov a herbicídov v poľnohospodárstve na Ukrajine, ktoré v EÚ nie sú povolené a majú škodlivé vplyvy na zdravie ľudí.
„Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov používajú na výrobu svojej múky prioritne slovenskú pšenicu. Suroviny so špeciálnymi kvalitatívnymi parametrami dovážajú z krajín EÚ len v prípade, že je ich na Slovensku nedostatok. Štátne orgány tak majú plnú kontrolu od toho, čo sa deje na poli, cez kontrolu zrna, spracovanie v mlynoch až po jej využitie u domácich pekárov a cukrárov,“ zdôraznil
„Ocenili by sme preto, ak by Štátna veterinárna a potravinová správa SR pristúpila k hĺbkovým kontrolám najmä zahraničných obchodných reťazcov a požadovala by aj preukazovanie pôvodu použitých surovín v mrazených pekárskych výrobkoch dovážaných k nám cez pol Európy. Štát si musí byť schopný ochrániť potravinový trh tak, aby sa na ňom nevyskytovali produkty zo zakázaných a nepreverených surovín,“ dodal Lapšanský.
