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Mlynári: Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú opodstatnené
Aj napriek o takmer 15 % nižším celkovým výnosom pšenice oproti priemeru bude slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče dostatok.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) začali nákupy pšenice z tohtoročnej žatvy. Aj napriek o takmer 15 % nižším celkovým výnosom pšenice oproti priemeru bude slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče dostatok. Časť tohtoročnej úrody však zrejme poputuje na výkrm hospodárskych zvierat pre nízke úrody krmovín. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.
„Slovenskí mlynári združení v Slovenskej spoločnosti mlynárov už zazmluvnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov. Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná. Obavy z nedostatku pšenice na výrobu domácej múky preto nie sú opodstatnené,“ spresnil Lapšanský.
Poznamenal, že Štatistický úrad (ŠÚ) SR odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15 % nižší ako v roku 2025 a dosiahne úroveň 1,9 milióna ton. Priemerný výnos by sa podľa úradu mal pohybovať okolo úrovne 5,2 tony z hektára (ha), čo je o 8 % menej ako päťročný priemer. V roku 2026 bola pšenica vysiata na ploche takmer 375.000 hektárov, čo bolo asi o 1,7 % medziročne menej. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v minulom roku 69,5 kilogramu (kg), čo predstavuje medziročný nárast o 4 % oproti roku 2024 (66,6 kg/obyvateľa/rok).
Priblížil, že spotreba ražnej múky sa dlhodobo pohybuje okolo 2,2 kg na obyvateľa za rok. Úroda raže, ktorá bola vysiata na 9100 ha, čo je o 18 % viac, však z dôvodu vývoja počasia dosiahne približne 29.500 ton, čo je porovnateľný objem s rokom 2024.
„Vzhľadom na mimoriadne slabé úrody krmovín a informácie od poľnohospodárov očakávame, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Cena krmovinovej pšenice totiž na burzách v Európe stúpa. Nepredpokladáme však, že takýto osud sa bude týkať pšenice úplne najvyššej kvality, ktorú využívame na výrobu múky. Prebytky nepredané na Slovensku pravdepodobne poputujú do zahraničia,“ dodal Lapšanský.
SSM združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85 % dopytu Slovenska po nej.
„Slovenskí mlynári združení v Slovenskej spoločnosti mlynárov už zazmluvnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov. Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná. Obavy z nedostatku pšenice na výrobu domácej múky preto nie sú opodstatnené,“ spresnil Lapšanský.
Poznamenal, že Štatistický úrad (ŠÚ) SR odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15 % nižší ako v roku 2025 a dosiahne úroveň 1,9 milióna ton. Priemerný výnos by sa podľa úradu mal pohybovať okolo úrovne 5,2 tony z hektára (ha), čo je o 8 % menej ako päťročný priemer. V roku 2026 bola pšenica vysiata na ploche takmer 375.000 hektárov, čo bolo asi o 1,7 % medziročne menej. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v minulom roku 69,5 kilogramu (kg), čo predstavuje medziročný nárast o 4 % oproti roku 2024 (66,6 kg/obyvateľa/rok).
Priblížil, že spotreba ražnej múky sa dlhodobo pohybuje okolo 2,2 kg na obyvateľa za rok. Úroda raže, ktorá bola vysiata na 9100 ha, čo je o 18 % viac, však z dôvodu vývoja počasia dosiahne približne 29.500 ton, čo je porovnateľný objem s rokom 2024.
„Vzhľadom na mimoriadne slabé úrody krmovín a informácie od poľnohospodárov očakávame, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Cena krmovinovej pšenice totiž na burzách v Európe stúpa. Nepredpokladáme však, že takýto osud sa bude týkať pšenice úplne najvyššej kvality, ktorú využívame na výrobu múky. Prebytky nepredané na Slovensku pravdepodobne poputujú do zahraničia,“ dodal Lapšanský.
SSM združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85 % dopytu Slovenska po nej.