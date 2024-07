Mlynári: Pšenice bude dostatok, otáznou zostáva kvalita

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) očakávajú dostatočnú úrodu slovenskej pšenice, raže i ďalších obilnín na spracovanie múky. Spotrebitelia budú mať na jeseň dostatok slovenskej múky, otázkou podľa mlynárov zostáva kvalita pšenice. V piatok o tom informoval generálny sekretár SSM Milan Lapšanský.



"Napriek výraznému poklesu osevných plôch pšenice o takmer 14 % predpokladáme dostatok slovenskej pšenice na výrobu múky. Aktuálne čísla predikujú zhruba o 5 % vyššie výnosy z hektára oproti päťročnému priemeru. Pre nás však bude najdôležitejšia kvalita," uviedol Lapšanský. Rok 2023 bol podľa neho z tohto pohľadu extrémny. "Napriek vysokej úrode z hektára bolo pre nás potravinárskej pšenice najvyššej kvality, označovanej triedami E a E+ nedostatok a museli sme ju nakupovať z Maďarska a Česka," dodal.



Rizikom je extrémne počasie posledných týždňov, mimoriadne silné dažde a krupobitia v niektorých regiónoch, ktoré kvalitu obilnín znehodnotili až na kŕmnu úroveň. Lapšanský verí, že sa situácia z roku 2023 nezopakuje.



Základným kritériom pre rozdelenie pšenice do tried je obsah lepku, pričom do najvyššej triedy E je zaradená pšenica s obsahom lepku vyšším ako 28 %. Tá je potrebná pre výrobu múk s celoročne vyrovnanými parametrami nielen pre gazdinky, ale aj pre profesionálnych odberateľov, ktorí vyrábajú špeciálne zmesi pre pekárov, cukrárov a cestovinárov. V hospodárskom roku 2022/2023 spracovali slovenské mlyny 349.000 ton pšenice a 14.800 ton raže. Produkcia slovenských mlynov zahŕňa všetky druhy múk, od hladkých, cez polohrubé, hrubé až po krupičné.



"Ceny pšenice sa na burzách aktuálne pohybujú v intervale od 220 do 225 eur za tonu. Predpokladáme preto, že ak nenastanú nečakané situácie, ceny by mohli zostať stabilné. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov majú záujem nakupovať výhradne slovenskú pšenicu. Veríme preto, že aj naši poľnohospodári budú mať záujem o tvorbu pridanej hodnoty doma na Slovensku a domáce mlyny budú mať dostatok relevantných ponúk," dodal Lapšanský.



Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má šesť členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 500 pracovníkov.