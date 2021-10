MMF a Libanon začali technické rozhovory o pomoci krajine z krízy

Bejrút/Washington 19. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a Libanon začali technické rokovania o riešeniach, ktoré by pomohli dostať krajinu z rozsiahlej ekonomickej krízy. Uviedol to v utorok zástupca MMF s tým, že hlavnou témou budú najmä problémy, ktorým čelí libanonský finančný sektor.



Program MMF je mnohými analytikmi považovaný za jedinú možnosť pre Libanon, ako sa dostať k potrebným finančným zdrojom. Tie krajina nevyhnutne potrebuje na to, aby sa ekonomika dostala z ťažkej hospodárskej krízy.



Libanon pozastavil splácanie dlhov v marci 2020, čomu predchádzali roky politických otrasov a zlého riadenia ekonomiky. Od konca roka 2019 stratila libanonská libra zo svojej hodnoty zhruba 90 %, počty chudobných prudko vzrástli a bankový systém je prakticky paralyzovaný. MMF odhaduje, že ekonomika Libanonu klesla vlani o 25 % a miera inflácie dosahuje takmer 85 %.



Rokovania medzi Bejrútom a MMF sa v minulom roku prerušili, pričom hlavným dôvodom boli spory medzi bývalou vládou a finančným sektorom za rozsah strát vo finančnom sektore. "Je mimoriadne dôležité nájsť riešenie problémov, ktorým čelí finančný sektor, najmä rozsah strát," povedal riaditeľ MMF pre Blízky východ a strednú Áziu Džihád Azúr. Podľa plánu na finančné zotavenie Libanonu vypracovaného v minulom roku ešte pred zastavením rokovaní s MMF mala krajina vo finančnom systéme dieru v prepočte zhruba 78 miliárd eur.