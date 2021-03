MMF: Banky v eurozóne by mali dôsledky pandémie koronavírusu zvládnuť

Brusel 26. marca (TASR) - Banky v eurozóne majú dostatok kapitálu, aby zvládli dôsledky pandémie nového koronavírusu a zafinancovali zotavenie ekonomiky napriek tomu, že sú silne previazané so sektormi ťažko poškodenými koronakrízou. Uviedol to v najnovšej štúdii Medzinárodný menový fond (MMF).



"Aj keď pandémia povedie k výraznému zredukovaniu kapitálu bánk, ich (kapitálové) vankúše sú dostatočne veľké na to, aby zvládli predpokladané dôsledky krízy," uviedol fond v štúdii zverejnenej v piatok. Ako dodal, pri správnej politike budú banky schopné podporiť zotavovanie prostredníctvom nových úverov.



Ako uviedla agentúra Reuters, fond zároveň poukázal na nevyhnutnosť vládnej podpory pre banky, ktorej súčasťou sú úverové garancie, ale aj granty či daňové úľavy pre firmy. Krajiny v eurozóne už k mnohým opatreniam pristúpili, pričom tieto do dnešných dní dosiahli v rámci eurozóny zhruba 19 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Na druhej strane, obmedzenia pre banky v oblasti výplaty dividend a spätného odkupovania akcií by sa podľa MMF mali aj naďalej udržať v platnosti, dokiaľ proces zotavovania ekonomiky nebude v plnom prúde. Európska centrálna banka (ECB) už na začiatku pandémie v minulom roku vyzvala banky, aby sa zdržali vyplácania dividend a spätného odkupovania akcií, čo im malo zabezpečiť dostatok rezerv na zvládnutie krízy počas roka.



Pôvodne výzva platila do októbra 2020, následne v júli ECB výzvu predĺžila do konca roka. V decembri tento v podstate zákaz zmiernila, nahradila ho však prísnymi limitmi, ktoré by mali platiť do septembra 2021. Na druhej strane banky opäť vyzvala, aby vyplácanie dividend v prvých deviatich mesiacoch tohto roka zvážili.